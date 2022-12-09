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Hırvatistan, Brezilya'yı penaltılarda yenerek yarı finale yükseldi

Hırvatistan, Brezilya'yı penaltılarda yenerek yarı finale yükseldi

2022 Katar Dünya Kupası'nın çeyrek final karşılaşmasında normal süresi 0-0 ve uzatmaları 1-1 biten maçta Hırvatistan, Brezilya'yı penaltılar sonucunda 4-2 mağlup ederek yarı finale yükselmeyi başardı.

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Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda çeyrek final mücadelesinde Tite'nin ekibi Brezilya ile Zlatko Dalic'in yönetimindeki Hırvatistan, Education City Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Hırvatistan, normal süresi 0-0 uzatmaları 1-1 sona eren mücadelede penaltılardaki 4-2'lik üstünlüğüyle yarı finale yükselirken, Brezilya ise turnuvaya çeyrek finalde veda etti.

Hırvatistan kalecisi Livakovic, Brezilya'nın üst üste tehlikelerinde yaptığı kurtarışlarla yıldızlaştı. Brezilya'nın kaleyi bulan ilk 9 şutunda kurtarış yapan kaleci, net pozisyonlarda gole izin vermedi. 105+1'de Neymar'ın attığı golle Brezilya ilk kez Hırvatistan kalecisini aşmayı başardı. Öte yandan Hırvatistan ise 90 dakikayı isabetli şut bulamadan tamamladı.

Pele'nin 77 milli takım golüne bu maçta attığı golle birlikte Neymar da ulaştı. Bununla birlikte yıldız oyuncu milli takımında en golcü oyuncu rekorunu egale etmiş oldu. Neymar bir gol daha attığı taktirde Brezilya Milli Takımı tarihinin en golcü oyuncusu olacak.

Hırvatistan yarı finalde Hollanda-Arjantin maçının galibi ile karşılaşacak.

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