Elon Musk, Twitter’da yakında 1,5 milyar hesabı silecek

Twitter’in yeni sahibi Elon Musk, Twitter’da yakında 1,5 milyar hesabın isim alanını boşaltmaya başlayacaklarını duyurdu.

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Musk, art arda yaptığı paylaşımlarda Twitter ile ilgili yeni planlarını açıkladı.

“Twitter, yakında 1,5 milyar hesabın isim alanını boşaltmaya başlayacak.” diyen Musk, bu silinecek isimlerin yıllarca girilmeyen ve tweet atılmayan hesaplar olduğunu belirtti.

Musk, ayrıca Twitter’in kullanıcıların gerçek hesap durumunu gösterecek bir yazılım güncellemesi üzerinde çalıştığı bilgisini paylaşarak, “Böylece gizli hesap kısıtlama altında olup olmadığınızı, bunun nedenini ve nasıl itiraz edeceğinizi açıkça biliyor olacaksınız.” ifadelerini kullandı.

KARA LİSTELER OLUŞTURULMUŞ

Öte yandan Musk, “Twitter Dosyaları, İkinci Kısım!” başlığı ile yeni bir ifşada bulundu.

Biyografisinde “Özgür Basın”ın kurucu editörü olduğu belirtilen Bari Weiss adlı hesaptan yapılan twit dizisinde eski yönetimin altında Twitter çalışanlarından oluşan ekiplerin kara listeler oluşturduğu belirtildi.

Söz konusu listelerle beğenilmeyen twitlerin trend olmasının engellendiği, listeye dahil tüm hesapların ve hatta trend olan konuların görünürlüğünün aktif olarak sınırlandığı kaydedildi.

Paylaşılan 30 twit dizisinde iddialara örnekler verilirken, eski yönetimin tüm bu süreçte, aralarında tanınmış isimlerin de bulunduğu ilgili kullanıcılara herhangi bir uyarıda bulunmadığı, tüm bunları gizlice yaptığı öne sürüldü.

Musk, "Twitter Dosyaları" başlığı ile 3 Aralık’ta yaptığı ilk paylaşımda, şirketin eski yönetiminin 2020 başkanlık seçimleri öncesinde ABD Başkanı Joe Biden’ın ekibinin talebi üzerine Biden’in oğlu Hunter Biden'la ilgili çıkan haberleri sansürlediğine yönelik belgeleri ifşa etmişti.