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Milli Savunma Bakanı Akar'dan Yunanistan'a sert sözler: Tarihten ders almalı!

Milli Savunma Bakanı Akar'dan Yunanistan'a sert sözler: Tarihten ders almalı!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Meclis'te önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, "24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar; yurt içinde, Irak ve Suriye’nin kuzeyinde toplam 37 bin, bu yılın başından itibaren ise 4 bin civarında terörist etkisiz hale getirilmiştir." dedi.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM'de Genel Kurulu'nda konuşma yaptı. Bakan Akar, "Yunanistan gerginliği artırmak için her türlü girişimde bulunuyor. Beklentimiz, kışkırtıcı tavırlarından derhal vazgeçmeleri, problemlerin diyalog yoluyla çözümüne odaklanmaları." ifadelerini kullandı.

İşte Bakan Akar'ın açıklamalarından satır başları:

Türk Silahlı Kuvvetleri, kimyasal silah ve mühimmat geliştirmemekte, üretmemekte, stoklamamakta, kullanmamaktadır. Envanterde uluslararası hukuk ve anlaşmalarla yasaklanmış olan hiçbir silah ve mühimmat asla bulundurulmamaktadır.

Terörle mücadele

24 Temmuz 2015'ten beri 37 bin, bu yılın başından beri ise 4 bin terörist etkisiz hale getirilmiştir. Hudutlarımız dün standartlarındaki araçlarla bugüne kadarki en yoğun ve en yetkin bir şekilde korunmaktadır. Terörle mücadelemizin Kürt kardeşlerimize karşı olduğu iddiası yalandır ve alçaklıktır. Tek hedefimiz teröristlerdir. PKK-YPG-PYD hepsi aynıdır. Kim destek verirse versin terör belasından kurtulacağız. Hiç kimse sınırımızın hemen dibindeki teröristlere müsamaha gösterilmesini beklemesin.

Yunanistan'la ilişkiler

Yunanistan gerginliği artırmak için her türlü girişimde bulunuyor. Teröre destek oluyor, utanmadan inkar ediyorlar. Beklentimiz, bazı Yunan siyasilerin ve askerî şahısların iç politik amaçlarla uzlaşmaz ve kışkırtıcı tavırlarından derhal vazgeçmeleri, problemlerin diyalog yoluyla çözümüne odaklanmaları ve tarihten ders almalarıdır. 

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