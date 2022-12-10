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Sabaha karşı korkunç kaza! Yük trenine otomobil çarptı

Sabaha karşı korkunç kaza! Yük trenine otomobil çarptı

Elazığ’dan Malatya’ya yük götüren trene otomobil çarparken kazada yaralanan olmadı.

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Kaza, merkeze bağlı Sürsürü Mahallesinde bulunan tren raylarında meydana geldi.

V.Ç. idaresindeki 23 ADJ 664 plakalı otomobil hemzemin geçitten geçen Elazığ’dan Malatya’ya yük götüren trene çarptı. Kazada araçta maddi hasar meydana geldi. Kazayı fark eden makinistin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü kaza yerinde sağlık ekipleri tarafından tedavi edildi. Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.

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