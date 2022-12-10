BIST 5.005
DOLAR 18,64
EURO 19,64
ALTIN 1.075,92
HABER /  GÜNCEL

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Bazı bakanlık, kurum ile kuruluşlara ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan başmüfettişliğe Bora Dündar atandı.

Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan müfettişliğe Ersoy Aksoy getirildi.

Adli Tıp Kurumu Beşinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Halk Sağlığı üyeliğine Uzm. Dr. Ahmet Baran'ın ataması yapıldı.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde açık bulunan 13. Bölge Müdürlüğüne İbrahim Ersoy atandı.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürü Savaş Alıç ise görevden alındı.

ÖNCEKİ HABERLER
BDDK'dan bankaların döviz pozisyonlarına ayar
BDDK'dan bankaların döviz pozisyonlarına ayar
Hollanda'yı penaltılarda deviren Arjantin yarı finalde
Hollanda'yı penaltılarda deviren Arjantin yarı finalde
Bolu Belediyesi'nde ilginç sigara kararı: İçmeyen fazla maaş alacak
Bolu Belediyesi'nde ilginç sigara kararı: İçmeyen fazla maaş alacak
DSÖ: Bakteri direnci, ölüm riskini artırıyor
DSÖ: Bakteri direnci, ölüm riskini artırıyor
Anadolu Efes EuroLeague'de fırtına gibi esiyor
Anadolu Efes EuroLeague'de fırtına gibi esiyor
Çin ve Suudi Arabistan'dan ortak bildiri
Çin ve Suudi Arabistan'dan ortak bildiri
Arap gazetesi yazdı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Esad barışacak mı?
Arap gazetesi yazdı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Esad barışacak mı?
ABD'den Rusya ve İran açıklaması! Askeri destek sağlıyor
ABD'den Rusya ve İran açıklaması! Askeri destek sağlıyor
Neymar, maç sonunda gözyaşlarını tutamadı
Neymar, maç sonunda gözyaşlarını tutamadı
Milli Savunma Bakanı Akar'dan Yunanistan'a sert sözler: Tarihten ders almalı!
Milli Savunma Bakanı Akar'dan Yunanistan'a sert sözler: Tarihten ders almalı!
Elon Musk, Twitter’da yakında 1,5 milyar hesabı silecek
Elon Musk, Twitter’da yakında 1,5 milyar hesabı silecek
Hüseyin Örs: TBMM yumruk atma yeri değil, hizmet etme yeridir
Hüseyin Örs: TBMM yumruk atma yeri değil, hizmet etme yeridir