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Kaldırımda yürürken hayatını kaybetti Bayrampaşa'da akılamaz kaza

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kaldırımda yürürken hayatını kaybetti Bayrampaşa'da akılamaz kaza

İSTANBUL Bayrampaşa'da kazadan kaçmak için manevra yapan otomobilin çarptığı demir direk üzerine devrilen kadın hayatını kaybetti.

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Kocatepe Mahallesinde E.K'nin kullandığı otomobil, yasak yerden dönmek istediği sırada T.B.K. idaresindeki otomobile çarpmamak için manevra yaparak yol kenarındaki demir direğe vurdu.

Çarpmanın şiddetiyle yerinden ayrılan direk, o sırada kaldırımda yürüyen Z.A. adlı kadının üzerine devrildi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Z.A, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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