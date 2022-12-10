Kaldırımda yürürken hayatını kaybetti Bayrampaşa'da akılamaz kaza

İSTANBUL Bayrampaşa'da kazadan kaçmak için manevra yapan otomobilin çarptığı demir direk üzerine devrilen kadın hayatını kaybetti.

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Kocatepe Mahallesinde E.K'nin kullandığı otomobil, yasak yerden dönmek istediği sırada T.B.K. idaresindeki otomobile çarpmamak için manevra yaparak yol kenarındaki demir direğe vurdu.

Çarpmanın şiddetiyle yerinden ayrılan direk, o sırada kaldırımda yürüyen Z.A. adlı kadının üzerine devrildi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Z.A, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.