Luka Modric, Türkiye'yi unutamıyor! Brezilya maçı sonrası yıldız futbolcuyu böyle teselli etti!

Brezilya'yı penaltı atışlarında eleyerek Dünya Kupası'nda yarı finale çıkan Hırvatistan'da kaptan Luka Modric'in maç sonunda Türkiye'yi hatırlattığı açıklama dikkat çekti. Brezilyalı arkadaşlarını teselli eden Modric, Türkiye'ye karşı kaçırdığı penaltı sonrası hayatında yaşanan değişimi anlattı.

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Hırvatistan'ın yıldızı Modric'in aklı Türkiye maçında kaldı. 2008 Avrupa Şampiyonası'nda Hırvatistan, penaltı atışları sonucunda turnuvaya havlu atmıştı. O dönem Hırvatlar'ın genç yeteneği olan Modric, kaçırdığı penaltıyla elenmelerine sebep olmuştu.

Maç sonu Türkiye'yi hatırlattı

Penaltılarla elenen Brezilya'da oynayan arkadaşlarını teselliye giden Modrid, maçtan sonra Türkiye'ye kaçırdığı penaltıdan sonra yaşadığı duyguları anlattı.

"Yıkıldım ama güçlendim"

Maçtan sonra Rodrygo'nun yanına giden Modric, "Herkes penaltı kaçırabilir. Ben de 2008'de Türkiye maçında penaltı kaçırınca yıkılmıştım ama bu durum insanı güçlendiriyor' dedim. Rodrygo da bundan güçlenerek çıkacaktır, eminim" açıklamasını yaptı. Modric'in ifadeleri sosyal medyada gündem oldu.