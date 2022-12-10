Nar faydaları inanılmaz! Her gün bir tane nar yiyince vücudunuzda olanlar

Nar faydaları diğer besinlere göre sıra dışı olan bir ürün. Her gün bir tane nar yediğinizde vücudunuzda mucize etkileri oluyor. Kalp hastası, damar tıkanıklığı, kanser geçmişi olanlar için nar mucize faydalar gösteriyor. Her gün 1 nar yiyen kişilerin damarları tabakalardan temizlenip açılıyor. Sadece bu kadar da değil doktorların en kıymetli besin saydığı nar bakın her gün yenildiğinde nelere sebep oluyor...

Abone ol

İslam dininde kutsal olarak değerlendirilen nar Anadolu kültürleri de dahil olmak üzere pek çok kültürde doğurganlığı ve bereketi simgelemiştir. Güç ve kuvvetin deposu olarak görülen nar vücuda sayısız şifa sunuyor. Bu şifalardan en kıymetlisi ise kalp ve damar sağlığıyla ilgili. Damarlar içinde yıllar içinde tıkanmaya sebep olan plakalar birikir. Bu plakalar kalp krizi ve felcin en temel sebebidir. İşte her gün bir nar yediğinizde damarlardaki bu plakalar temizleniyor.

Nar kalp için faydaları

Nar için doktorlar doğal kalp ilacı diyor. Bunun sebebi narın kalp ve damar hastalıklarına karşı önemli bir koruma kalkanı sağlıyor olması. Kan dolaşımını hızlandıran nar, dokulara yeterli miktarda kan ve oksijenin ulaştırılmasını sağlar, kalp krizine karşı korur. Her gün bir nar tüketen kişilerde kalp krizi riski önemli oranda düşer.

Nar kötü kolestrolu bitiriyor

Narın kolesterol düşürücü etkisi de bulunmaktadır. Kolesterol ve yağ birikmesi, kalp hastalığının yaygın nedenlerinden biridir. Nar damarları tıkayan "kötü" kolesterolü düşürmeye yardımcı olabilir. Her gün bir nar yediğinizde vücudunuzdaki "iyi" kolesterol yükselir ve bu da felç ve kalp krizi riskini azaltır.

Narın tansiyona faydası

Her gün bir nar tüketmeniz için bir sebep daha... Nar, tansiyonu dengeleyici özelliği sayesinde yüksek kan basıncı değerlerine sahip olan bireylerde tansiyonun düşürülmesini, kansızlığa bağlı olarak düşük tansiyon şikayeti bulunan kişilerde ise tansiyonun olması gereken değer aralığına getirilmesini sağlar. Fakat bu noktada narın kullanılan ilaçlarla etkileşime girmemesine dikkat edilmesi gerektiğidir. Kalp hastalıkları, hipertansiyon veya herhangi farklı bir hastalığın tedavisi için sürekli olarak ilaç kullanan kişiler düzenli nar tüketimine başlamadan önce mutlaka hekimlerinden onay almalıdır.

Nar mideye iyi gelir bağırsakları çalıştırır

Her gün bir nar yediğinizde midenizden bağırsaklarınıza kadar tüm sindirim sistemi üzerinde muhteşem etkiler görürsünüz. Nar sindirim rahatsızlıklarına karşı çok etkilidir. Güçlü antibakteriyel ve antiviral etkisi, bağırsakların düzgün çalışmasını sağladığı gibi tüm zararlı mikroorganizmaları ve diğer bakterileri ortadan kaldırır. Sindirim sisteminin düzenli bir şekilde çalışması için yetişkinlerde günlük 20-25 gram Nar posası alımına dikkat edilmesi gerekir. Bir kase nar, ortalama olarak 7 gram posa (diyet lifi) içerir. Bu miktar günlük gereksinimin yaklaşık olarak üçte birini karşılar. Bu sayede düzenli olarak nar tüketildiğinde kabızlık, şişkinlik gibi sindirim sorunlarının önüne geçilebilir. Buna ek olarak posa içeriği yüksek olan bir beslenme planına sahip olmak, tokluk hissinin uzatılmasına da yardımcı olur. Dolayısıyla zayıflama diyeti uygulayan veya formunu korumak isteyen kişiler de meyve tercihlerini nardan yana kullanabilirler.

Nar diş eti hastalığına çok iyi gelir

Her gün bir nar tüketmek için bir çok sebep var. Bunlardan biri de çok ağrılı ve diş kaybına sebep olan diş eti hastalığına olan etkisi. Nar, Diş etlerinde oluşan enfeksiyonları yok eder. Ağız florasını düzenleyen nar , diş taşlarını da yok eder.

Narın zekaya faydası

Yapılan pek çok bilimsel araştırmada düzenli nar tüketiminin hafızayı ve bilişsel fonksiyonları güçlendirdiği sonucuna varılmıştır. Özellikle de beslenme kaynaklı nedenlere bağlı olarak gelişen unutkanlık, dikkat dağınıklığı ve odaklanma problemleri gibi durumlarda mevcut tedaviye ek olarak düzenli şekilde nar tüketilerek bilişsel fonksiyonlar güçlendirilebilir. Buna ek olarak Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıklarda özellikle de erken evrelerde iken nar tüketimine özen göstermek, hastalığın ilerleyişinin yavaşlatılması açısından oldukça faydalıdır

Nar menapoz döneminin şifası

Adet dönemi bitip menapoza doğru giden kadınların da her gün bir nar tüketmesinin çok büyük yararı var. Narda bulunan bitkisel hormonlar, özellikle kadınlarda hormonal sistem üzerinde dengeleyici bir etkiye sahiptir. Bu nedenle nar menopoz dönemi için kullanılabilir.