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Dışişleri'nden açıklama geldi Türk ve Rus heyetler arasında neler görüşüldü?

Dışişleri'nden açıklama geldi Türk ve Rus heyetler arasında neler görüşüldü?

Dışişleri Bakanlığı, iki ülkenin Dışişleri Bakan Yardımcıları arasında gerçekleşen Türk-Rus siyasi istişarelerinde; ikili ilişkiler, BM Reformu, İstanbul Tahıl Anlaşmasının uygulanması, Ukrayna, Suriye’deki durum ve sınır ötesi insani yardımlara dair BM mekanizması, Libya, Yemen, Filistin ve Doğu Akdeniz konularının görüşüldüğünü açıkladı.

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Dışişleri Bakanlığı, Türk-Rus siyasi istişarelerinin, Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Vershinin başkanlığındaki heyetler arasında 8-9 Aralık tarihlerinde İstanbul’da yapıldığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türk- Rus siyasi istişareleri Bakan Yardımcımız Büyükelçi Sedat Önal ve Dışişleri Bakan Yrd Sergey Vershinin başkanlığındaki heyetler arasında 8-9 Aralık tarihlerinde İstanbul’da yapılmıştır. İstişarelerde, ikili ilişkiler, BM Reformu, İstanbul Tahıl Anlaşmasının uygulanması, Ukrayna, Suriye’deki durum ve sınır ötesi insani yardımlara dair BM mekanizması, Libya, Yemen, Filistin ve Doğu Akdeniz konuları ele alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

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