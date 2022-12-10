Çalışanlar aman dikkat! Yemek kartına prim sınırı geliyor

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiriyor. Yemekte prim istisnasında detaylar belli oldu. Yemek kartlarına, çeklerine, kuponlarına yüklenen yemek bedellerinin sigorta priminden istisna tutulabilmesi için, bu ödeme araçlarının yalnızca yemek yenilmesi amacıyla kullanılması gerekecek. İşte haberin detayları...

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İşverenlerin çalışanlarına verdiği yemek bedeline sağlanan prim istisnasında detaylar belli oldu. Buna göre, yemeğin işyerinde veya işyeri dışında yapıldığına bakılmaksızın, üçüncü şahıslarla anlaşılarak yemek hizmetinin sunulması halinde de yapılan ödemeler de prime esas kazanca dahil edilmeyecek.

Yemek kartlarına, çeklerine, kuponlarına yüklenen yemek bedellerinin sigorta priminden istisna tutulabilmesi için, söz konusu kartların, çeklerin ve kuponların, yalnızca yemek yenilmesi amacıyla kullanılması gerekecek.

*Aralık itibarıyla yürürlüğe giren düzenlemeye göre, işverenlerce işyerinde veya ilave binalarda yemek verilmesi amacıyla ödenen yemek bedelleri sigorta primine esas kazanca dahil edilmeyecek.

İşletmeler de yararlanacak

Detaylarını SGK’nın hazırladığı düzenlemeye göre, yemeğin işyerinde veya işyeri dışında yapıldığına bakılmaksızın, üçüncü şahıslarla anlaşılarak yemek hizmetinin sunulması halinde de yapılan ödemeler de prime esas kazanca dahil edilmeyecek. “İşverenler tarafından, işçilere sağlanan sosyal yardımlar sebebiyle asgari ücretten herhangi bir indirim yapılamaz” hükmü gereğince yemek bedeli asgari ücrete ilave olarak verilecek.

İşverenin işyerindeki mutfağı ve yemekhane üzerinden işçilere vermesi halinde, yemek için yapılan giderler prime esas kazanca dahil edilmeyecek. Yemeğin dışarıda yapılıp getirilmesi halinde de istisna devam edecek. Kendi işyerinde yemek kartı, çeki ve kupon ile yemek veren işletmeler de prim istisnasından yararlanabilecek.

Cezası var

Milliyet'te yer alan habere göre; yemek kartlarına, çeklerine, kuponlarına yüklenen yemek bedellerinin sigorta priminden istisna tutulabilmesi için, söz konusu kartların, çeklerin ve kuponların, yalnızca yemek yenilmesi amacıyla kullanılması gerekecek. Kart ve kuponlar nakite çevrildiğinde ve bu şekilde başka yerlere harcandığında istisnadan yararlanılamayacak. Yemek bedeli adı altında sigortalılara yapılan ödemelere ilişkin muvazaalı durumların tespit edilmesi halinde SGK’nın prim alacağı, gecikme zammı ve cezası ile tahsil edilecek.

Ay içinde 22 gün fiilen çalışan sigortalı için anlaşmalı lokantaya ödenen 1200 liralık yemek bedelinin 1122 lirası istisna kapsamında değerlendirilebilecek. Sigortalılara yemek bedeli adı altında yapılan nakit ödemeler, günlük asgari ücretin yüzde 23.65’inin fiilen çalışılan gün sayısı ile çarpılması sonucunda bulunacak tutarı prime esas kazanca dahil edilmeyecek.