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Bakan Bilgin'den milyonları ilgilendiren kritik EYT açıklaması SGK kayıtları kayıp mı?

Bakan Bilgin'den milyonları ilgilendiren kritik EYT açıklaması SGK kayıtları kayıp mı?

Milyonlarca insanın beklediği EYTT ile ilgili çalışmalar son hızla devam ederken EYT ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Vedat Bilgin dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Bir çok vatandaşın SGK kayıtlarının kayıp olduğu iddiası gündemde yer alırken Bakan Bilgin ise "O dönemde dijital kayıt yoktu" açıklamasında bulundu. Peki bir çok EYT'linin SGK kayıtları kayıp mı?

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Milyonlarca Vatandaşın beklediği EYT ile ilgili son hazırlıklar devam ediyor. Emeklilikte yaşa takılanlar için yapılan çalışmada yaş şartını kaldıran ve 1999 düzenlemesi öncesi hakları sigortalıya sağlayacak formül üzerinde yoğunlaşıldı. 

Bu doğrultuda çalışmalar devam ederken ise Bir çok EYT'linin SGK kayıtlarının kayıp olduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü. 

Peki, 8 Eylül 1999 öncesi işe girenlerin SGK kayıtlarının kayıp mı? Bakan Bilgin'in TBMM de yaptığı açıklama dikkat çekti. 

"Bu dönemde ne yazık ki dijital kayıt sistemi yok"

TBMM'de yaptığı açıklamalarda SGK kayıtlarına da değinen Bakan Bilgin, şu ifadeleri kullandı. "EYT, 99 8 Eylül öncesi işe girenleri kapsıyor. Bu dönemde ne yazık ki dijital kayıt sistemi yok. Biz bütün bunları organize etmeye çalışıyoruz. Bütün bu çalışmaları tamamladığımız zaman, gerçek boyutları ortaya çıktığı zaman bunu paylaşacağız. En kapsamlı düzenlemeyi yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Bugün yaş şartı olmasaydı, Haziran ayına göre kaç kişi emekli olabilirdi? Bir milyon 500 bin-600 bin. Bütün verileri alıp gerçekçi bir çalışma yapmamız lazım" 

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