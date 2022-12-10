Afrin lider kadrosunda bulunan terörist Fehmi Muhammed etkisiz hale getirildi

AFRİN'de dün etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin YPG'nin sözde Afrin kurtuluş güçlerinin lider kadrosunda bulunan Fehmi Muhammed olduğu ortaya çıktı.

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Milli Savunma Bakanlığı, TSK tarafından etkisiz hale getirilen PKK/YPG’li teröristlerden birinin, örgütün sözde Afrin kurtuluş güçlerinin lider kadrosunda bulunan Fehmi Muhammed olduğunu duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirilen PKK/YPG’li teröristlerden birinin örgütün sözde Afrin Kurtuluş Güçlerinin lider kadrosunda bulunan Fehmi Muhammed olduğu tespit edildi. Nerede olursa olsun terör örgütü PKK/YPG ile mücadelemiz kararlılıkla sürecek!" ifadelerine yer verildi.