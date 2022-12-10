Annesi intihar etmişti! Ünlü oyuncu Ali Sürmeli ilk kez konuştu: "Kendi oyunculuğundan bıkıp intihar etti"

Ünlü oyuncu Ali Sürmeli, konuk olduğu programda eylül ayında intihar eden annesi hakkında konuştu. Annesinin kendi hayatında bir oyuncu olduğunu söyleyen Sürmeli, "Annem kendi oyunculuğundan bıkıp usanınca intihar etti" ifadelerini kullandı.

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Birçok başarılı yapımda yer alan tiyatro ve sinema oyuncusu Ali Sürmeli'nin annesi eylül ayında evinin bahçesinde kendisini ağaca asarak yaşamına son verdi. Anne acısıyla yıkılan başarılı oyuncu Ceyda Düvenci'nin Bambaşka Sohbetler programında hem kendi sağlık durumundan hem de annesinin intiharından bahsetti.

"Annem kendi oyunculuğundan bıkınca intihar etti"

Annesinin intiharıyla sarsılan oyuncu, "Annem müthiş bir oyuncuydu. Ben de anneme benziyormuşum. Annem sahneye hiç çıkmadı, hayatta oynardı. Bir gün dayanamayarak anneme bir bana Oscar verirlerse sen getireceğim demiştim. Ölene kadar da bu annemin aklına geldi. Annem oyunculuğundan kendi bıkıp usandı ve intihar etti. Benim sonum öyle olmasın diye o yaptı herhalde" dedi.

"Beyin ameliyatından sonraki halimden çok memnunum"

Düvenci'nin "Seni bir dingin görüyorum" sözleri üzerine kendi sağlık durumundan bahseden Ali Sürmeli, "İki sene önce bir ameliyat yaptılar ve beynimde ne varsa aldılar. Doktorum 'bundan sonra başka bir hayat yaşa' dedi. 2 sene önce beyin kanaması geçirmişim. Bu ameliyat benim için bir dönüm noktası oldu. Ameliyattan sonraki halimden çok memnunum çünkü öncesinde hep başım ağrıyordu. 10 yaşından beri çektiğim baş ağrısından dolayı gitmediğim doktor kalmadı. Ameliyattan sonra hiç baş ağrım olmadı" ifadelerini kullandı.