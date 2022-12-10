BIST 5.005
DOLAR 18,64
EURO 19,64
ALTIN 1.075,92
HABER /  MAGAZİN

Annesi intihar etmişti! Ünlü oyuncu Ali Sürmeli ilk kez konuştu: "Kendi oyunculuğundan bıkıp intihar etti"

Ünlü oyuncu Ali Sürmeli, konuk olduğu programda eylül ayında intihar eden annesi hakkında konuştu. Annesinin kendi hayatında bir oyuncu olduğunu söyleyen Sürmeli, "Annem kendi oyunculuğundan bıkıp usanınca intihar etti" ifadelerini kullandı.

Abone ol

Birçok başarılı yapımda yer alan tiyatro ve sinema oyuncusu Ali Sürmeli'nin annesi eylül ayında evinin bahçesinde kendisini ağaca asarak yaşamına son verdi. Anne acısıyla yıkılan başarılı oyuncu Ceyda Düvenci'nin Bambaşka Sohbetler programında hem kendi sağlık durumundan hem de annesinin intiharından bahsetti.

"Annem kendi oyunculuğundan bıkınca intihar etti"
Annesinin intiharıyla sarsılan oyuncu, "Annem müthiş bir oyuncuydu. Ben de anneme benziyormuşum. Annem sahneye hiç çıkmadı, hayatta oynardı. Bir gün dayanamayarak anneme bir bana Oscar verirlerse sen getireceğim demiştim. Ölene kadar da bu annemin aklına geldi. Annem oyunculuğundan kendi bıkıp usandı ve intihar etti. Benim sonum öyle olmasın diye o yaptı herhalde" dedi.

"Beyin ameliyatından sonraki halimden çok memnunum"
Düvenci'nin "Seni bir dingin görüyorum" sözleri üzerine kendi sağlık durumundan bahseden Ali Sürmeli, "İki sene önce bir ameliyat yaptılar ve beynimde ne varsa aldılar. Doktorum 'bundan sonra başka bir hayat yaşa' dedi. 2 sene önce beyin kanaması geçirmişim. Bu ameliyat benim için bir dönüm noktası oldu. Ameliyattan sonraki halimden çok memnunum çünkü öncesinde hep başım ağrıyordu. 10 yaşından beri çektiğim baş ağrısından dolayı gitmediğim doktor kalmadı. Ameliyattan sonra hiç baş ağrım olmadı" ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Elon Musk Twitter’da yapılan gizli uygulamaları ifşa etti yeni belgeler ortaya çıktı
Elon Musk Twitter’da yapılan gizli uygulamaları ifşa etti yeni belgeler ortaya çıktı
Türkiye'den Rusya'ya YPG konusunda mutabakat metnini yerine getir çağrısı
Türkiye'den Rusya'ya YPG konusunda mutabakat metnini yerine getir çağrısı
Çocukların sesine kızdı dehşet saçtı! Komşusuna kurşun yağdırdı
Çocukların sesine kızdı dehşet saçtı! Komşusuna kurşun yağdırdı
Bakan Bilgin'den milyonları ilgilendiren kritik EYT açıklaması SGK kayıtları kayıp mı?
Bakan Bilgin'den milyonları ilgilendiren kritik EYT açıklaması SGK kayıtları kayıp mı?
Resmi rakamlar açıklandı: Türkiye'de yollar 11 ayda kan gölüne döndü!
Resmi rakamlar açıklandı: Türkiye'de yollar 11 ayda kan gölüne döndü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı 16 yeni büyükelçi atandı! Resmi Gazete yayımladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı 16 yeni büyükelçi atandı! Resmi Gazete yayımladı
Afrin lider kadrosunda bulunan terörist Fehmi Muhammed etkisiz hale getirildi
Afrin lider kadrosunda bulunan terörist Fehmi Muhammed etkisiz hale getirildi
Hollanda elendi Louis van Gaal görevi bıraktı
Hollanda elendi Louis van Gaal görevi bıraktı
6 yaşındaki gelin olayı Latif Şimşek patladı: Bu iğrenç olay üzerinden İslamiyet hedef alınıyor
6 yaşındaki gelin olayı Latif Şimşek patladı: Bu iğrenç olay üzerinden İslamiyet hedef alınıyor
Tuvaletteki gizli tehlike! Ölümcül hastalık böyle yayılıyor: Her şey 8 saniyede oluyor
Tuvaletteki gizli tehlike! Ölümcül hastalık böyle yayılıyor: Her şey 8 saniyede oluyor
Çalışanlar aman dikkat! Yemek kartına prim sınırı geliyor
Çalışanlar aman dikkat! Yemek kartına prim sınırı geliyor
Şevket Çoruh sevenlerini üzmüştü! Arka Sokaklar'dan ayrılık nedenini ilk kez açıkladı
Şevket Çoruh sevenlerini üzmüştü! Arka Sokaklar'dan ayrılık nedenini ilk kez açıkladı