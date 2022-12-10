BIST 5.005
DOLAR 18,64
EURO 19,64
ALTIN 1.075,92
HABER /  MEDYA

Hollanda-Arjantin maçında fenalaşan ABD'li gazeteci, hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Hollanda-Arjantin maçında fenalaşan ABD'li gazeteci, hayatını kaybetti

2022 FIFA Dünya Kupası'nın yarı finalinde Arjantin ile Hollanda arasında oynanan karşılaşmayı takip ettiği sırada fenalaşan ABD'li gazeteci Grant Wahl, yaşamını yitirdi.

Abone ol

Katar'da düzenlenen organizasyonu takip eden 48 yaşındaki ABD'li gazeteci Grant Wahl, Lusail Stadı'nın basın tribününde maçın uzatma bölümleri oynanırken fenalaştı.

Sağlık ekiplerinin hemen müdahale ettiği ABD'li gazeteci, tüm müdahalelere rağmen kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

ABD Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Federasyon ailesi olarak Grant Wahl'ı kaybettiğimizi öğrenmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Grant, futbolu hayatının merkezi haline getirdi. Onun yazılarının artık bizimle olmayacağı için yıkılmış durumdayız."

Wahl, internet sitesindeki bir yazısında; az uyku, yüksek stres ve çok çalışma nedeniyle kendini iyi hissetmediğini, bu nedenle FIFA Basın Merkezi'ndeki sağlık kliniğine gittiğini paylaşmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price, bakanlığın Wahl'ın ailesiyle "yakın iletişim" içinde olduğunu bildirdi.

ÖNCEKİ HABERLER
İGA İstanbul Havalimanı, 2022 yılının ilk 11 ayında Avrupa'da zirvede
İGA İstanbul Havalimanı, 2022 yılının ilk 11 ayında Avrupa'da zirvede
Annesi intihar etmişti! Ünlü oyuncu Ali Sürmeli ilk kez konuştu: "Kendi oyunculuğundan bıkıp intihar etti"
Annesi intihar etmişti! Ünlü oyuncu Ali Sürmeli ilk kez konuştu: "Kendi oyunculuğundan bıkıp intihar etti"
Elon Musk Twitter’da yapılan gizli uygulamaları ifşa etti yeni belgeler ortaya çıktı
Elon Musk Twitter’da yapılan gizli uygulamaları ifşa etti yeni belgeler ortaya çıktı
Türkiye'den Rusya'ya YPG konusunda mutabakat metnini yerine getir çağrısı
Türkiye'den Rusya'ya YPG konusunda mutabakat metnini yerine getir çağrısı
Çocukların sesine kızdı dehşet saçtı! Komşusuna kurşun yağdırdı
Çocukların sesine kızdı dehşet saçtı! Komşusuna kurşun yağdırdı
Bakan Bilgin'den milyonları ilgilendiren kritik EYT açıklaması SGK kayıtları kayıp mı?
Bakan Bilgin'den milyonları ilgilendiren kritik EYT açıklaması SGK kayıtları kayıp mı?
Resmi rakamlar açıklandı: Türkiye'de yollar 11 ayda kan gölüne döndü!
Resmi rakamlar açıklandı: Türkiye'de yollar 11 ayda kan gölüne döndü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı 16 yeni büyükelçi atandı! Resmi Gazete yayımladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı 16 yeni büyükelçi atandı! Resmi Gazete yayımladı
Afrin lider kadrosunda bulunan terörist Fehmi Muhammed etkisiz hale getirildi
Afrin lider kadrosunda bulunan terörist Fehmi Muhammed etkisiz hale getirildi
Hollanda elendi Louis van Gaal görevi bıraktı
Hollanda elendi Louis van Gaal görevi bıraktı
6 yaşındaki gelin olayı Latif Şimşek patladı: Bu iğrenç olay üzerinden İslamiyet hedef alınıyor
6 yaşındaki gelin olayı Latif Şimşek patladı: Bu iğrenç olay üzerinden İslamiyet hedef alınıyor
Tuvaletteki gizli tehlike! Ölümcül hastalık böyle yayılıyor: Her şey 8 saniyede oluyor
Tuvaletteki gizli tehlike! Ölümcül hastalık böyle yayılıyor: Her şey 8 saniyede oluyor