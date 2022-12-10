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İGA İstanbul Havalimanı, 2022 yılının ilk 11 ayında Avrupa'da zirvede

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İGA İstanbul Havalimanı, 2022 yılının ilk 11 ayında Avrupa'da zirvede

Avrupa'daki ağırladığı yolcu sayısı bakımından en yoğun havalimanlarının belirlendiği listenin ilk sırasında, günlük ortalama bin 206 uçuş ile İGA İstanbul Havalimanı yer aldı. Açıklanan rapor ile İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

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Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyet Teşkilatı (EUROCONTROL) tarafından 01 Ocak - 06 Aralık 2022 dönemi 'Kapsamlı Değerlendirme Raporu' yayınlandı.

Rapora göre belirtilen tarihlerde günlük ortalama bin 206 uçuş ile İGA İstanbul Havalimanı Avrupa’nın en yoğun havalimanı oldu. İGA İstanbul Havalimanı yılın ilk 11 ayında 59 milyondan fazla yolcuya ev sahipliği yaptı.

Bu yılın 11 ayında iç hatlarda 100 bin 950, dış hatlarda 287 bin 511 olmak üzere toplamda 388 bin 461 uçak trafiğinin gerçekleştiği İGA İstanbul Havalimanı ,Avrupa’daki havalimanları arasında ilk sırada yer aldı. Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyet Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) istatistiklerine göre; günde ortalama bin 206 uçuş gerçekleştiren İGA'yı, bin 147 uçuş ile Amsterdam Schiphol Havalimanı ve bin 120 uçuş ile Paris-Charles de Gaulle Havalimanı takip etti.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün sosyal paylaşım sitesinden yapılan açıklamaya göre ise ’’ İstanbul Havalimanı günlük ortalama bin 206 uçuş ile Avrupa'daki en yoğun havalimanı oldu. Antalya Havalimanı ise günlük ortalama 545 uçuş ile Avrupa'daki en yoğun 20 havalimanı içerisinde yer aldı‘‘ ifadelerine yer verildi.

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