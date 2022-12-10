TBMM Başkanı Şentop'tan 6 yaşındaki çocuğun istismarına tepki! “Çocuk istismarı en iğrenç, en ahlaksız suç"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CNN TÜRK canlı yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu. TBMM Başkanı Şentop, 6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesiyle ilgili "Çocuk istismarının en iğrenç, en ahlaksız suç. Dava açılmış durumda, bunun takipçisi olacağız. Buna asla müsaade gösterilmemeli." dedi.

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'yi 6 yaşındayken dini nikâhla evlendirdiği ve cinsel istismara uğradığı iddiasıyla ilgili olarak, davanın açıldığını ve takipçisi olacaklarını söyledi. Şentop, “Çocuk istismarı en iğrenç, en ahlaksız suç. Buna asla müsaade gösterilmemeli" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CNN TÜRK'te "Hafta Sonu" programında Hakan Çelik'in gündeme dair sorularını yanıtladı.

İşte Şentop'un açıklamalarından satır başları:



6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesi

Çocuk istismarının en iğrenç, en ahlaksız suç olduğunu ifade ettim. Bizim anayasamızda da çocuklarımızın istismardan korunacağı belirtiliyor. Dava açılmış durumda, bunun takipçisi olacağız. Buna asla müsaade gösterilmemeli. HSYK inceleme başlattı. Toplumumuzun tüm kesimleri tarafından lanetlendi.

Suçun şahsiliğinden bahsediyoruz. Onu işleyen üzerinde yoğunlaşmak gerekir. Toplumu ya da bir kesimi itham etmemek gereklidir.

Yargının işleyişinin yavaşlığı konusunda hepimiz şikayetçiyiz. Yargının mümkün olduğu kadar delili elde etmesi gerekiyor. Bu da biraz zaman alıyor. Toplumda infial barındıran daha önceki olaylarla ilgili de bakıyorsanız mahkeme tarafından gereken işlemler yapılmış. Böyle konularda, biraz daha hassas ve daha hızlı sonuç alacak şekilde hareket etmek gerekir diye düşünüyorum.

Bizde bazı kelimeler üzerinden değerlendirme yapmaya çalışan insanlar var. Kadı adaleti, bugün karşılığı hakimdir. Kadıyı önemsiz bir kelimeyle gösteriyor. İçeriğini bilmediğiniz kötü bir anlam yüklediğiniz kelime üzerinden bir yorum yapıyorsunuz. Burada önemli olan hukuk kurallarına uygun hareket etmeleri gerekir.

Bu kapsamda kolektif suçlamalar çok tehlikelidir.

TBMM'deki yumruklu kavga

Bununla ilgili bir açıklama yaptım. Olay meydana geldikten sonra İYİ Parti'nin Başkanvekilini arayıp geçmiş olsun diledim. Hüseyin Bey, herkesin sevdiği bir isimdir. Fiili yapan arkadaşımızı da Zafer Işık'ı da üzmüş bir durum. Parlamento çatısı olması tasvip edilemez bir durum, büyük üzüntü duydum. Uzun zamandır böyle görüntüler yoktu diyebiliriz. Ancak bir şekilde karşımıza çıktı. Fakat onun öncesinde ve sonrasında olanlar da var. Başka grupların Zafer Işık'ın üzerine gitmesi de var öncesinde. Bunu bir bütünlük içinde görmek lazım.

Kimsenin kimseye vurmaması lazım. Meclis çatısı altında kabul edilemez. Hakaret, bağırma bunlar bir fikir tartışması değildir. Meclis'te siz belli bir gruba içinizden geldiği gibi hakaret edip söveceksiniz, size cevap verilmesini engelleyeceksiniz, buraya varması çok tabidir demeyeceğim ama sözel şiddetin de yanlış olduğu, dikkatli olmalarını da bekliyorum.

Cezaları alan kişilerde maaşlarında kesinti yapıyor.

Yılmaz Öztür'e bıçaklı saldırı

Geçmiş olsun dileklerimi iletmek isterim. Siyasetçilere yapıldığı takdirde farklı boyutları da ortaya çıkabiliyor. Şahıs yakalandı, gerekli soruşturma yapılıyor. Sıkı bir şekilde takipçisi olacak.

Meclis'te 'tarafsızlık' tartışması

(Başörtüsü için anayasa değişikliği teklifine imza atması) Yanımda getirdim, Meclis iç tüzüğü... Anayasa ve iç tüzükte Meclis Başkanı'nın durumu belli. Rahmetli Uğur Mumcu'nun ifadesiyle önce bilgi sahibi olunmalı. TBMM Başkanı'nın tarafsızlığıyla ilgili madde nedir, var mı? Yok. Son maddede ele alınmış, üyesi oldukları partinin siyasi faaliyetlerine katılamaz, diyor. TBMM Başkanı milletvekilidir aynı zamanda, dolayısıyla onların yetkilerine sahiptir. Meclis Başkanı'nın daha aktif siyaset yaptığı ülkeler de var.

Önceden insanlar eleştirecekleri konuları araştırırlardı. Bakın Anayasa hükmünü söyledim.

Eskiden Meclis Başkanları kanun teklifi vermişti. 1993'te Hüsamettin Cindoruk, Meclis başkanıyken bir kanun teklifi vermiş. Bülent Arınç 2003'te tütün mamülleriyle ilgili kanun teklifi vermiş. Köksal Toptan iç tüzükle ilgili, Binali Yıldırım iç tüzükle ilgili...

2020'de ben de imza attım... Bugün beni eleştiren arkadaşların imzalarının bulunduğu bir metin... Kimse sesini çıkarmamış. Başörtüsü konusu olduğu için bu tartışma tezahür etti. Bu başörtüsü düşmanlığıdır.

Başörtüsü konusunun kapandığını düşünüyordum. Kız kardeşim başörtüsü sebebiyle okula devam edemedi. Daha sonra afla döndü, şu anda doktorasını yapıyor. Bunları yaşadık o dönemlerde. Kız kardeşlerimiz bunları yaşarken onların aileleri de yaşadı. Çok büyük travmalar vardı ama bunlar çözüldü.

Bazı siyasetçiler bu konuya teminat getirelim dediğinde tekrar oturup düşünmek zorunda kalıyorsunuz. Demek ki bizim bilmediğimiz bir problem var ki... Kalıcı bir adım atılması noktasına geldik. Kanun teklifi mi, anayasa teklifi mi... Bu kanunla denenmiş olmamış. Siz böyle bir hakkı kanunla verirseniz, yine kanunla alınabilir. Teminat sadece anayasal güvence ile yapılabilir.

EYT düzenlemesiyle ilgili çalışmalar belli bir noktaya geldi. 16 Aralık'ta bütçe görüşmeleri tamamlanacak, sonra Meclisimizin çalışmaları devam eder.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği süreci

Meclise ne zaman geleceği konusu daha çok hükümetin, Cumhurbaşkanımızın takip ettiği süreç içeriğinde gerçekleşecek. Bir belge imzalandı, o belgeye bakılması lazım. Süreci tabii takip ediyoruz.

2023 Ocak ayında İsveç ve Finlandiya Meclis Başkanları gelecek. Niye NATO'ya girmek istiyorlar, ulusal güvenliklerini daha da güçlendirmek için. Biz niye NATO'dayız, ulusal güvenliklerini daha da güçlendirmek için. Dolayısıyla onların girmesini neden isteyelim. Meclis'e geldiğinde oylanacak. Cumhurbaşkanı ayrı bir imzayla yürürlüğe koyacak.

Yılın kişisi - Yılın olayı

Şüphesiz bunlar kişisel yaklaşımlar. Herhalde Rusya-Ukrayna savaşı diğer olayların üstünü örtecek kadar önemli haline geldi. Savaş tüm dünyayı etkiledi. Gündem ağırlıklı olarak bu. İkinci konu İngiltere kraliçesinin vefatı. Türkiye'de de benim için önemli olay TOGG. Kendi otomobilini üretmek dünyada önemli bir prestij. Fikir mülkiyetinin Türkiye'ye ait olması çok önemli.

Türkiye'de tabi bir çok önemli olaylar var ama, perşembe günü Sırbistan'a gittim. Orada bir konuşma da yaptım. Daha önce de Avusturya'ya gitmiştim. Kriz dönemlerinde diplomasi önemli. Gittiğimi her yerde Türkiye'nin önemini görüyoruz. Nereye gidersek gidelim Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorlar.

Tahıl koridoru, esir değişimi... Bunlar çok önemli adımlardı. Bu açıdan bakarsak savaş yılın olayıysa, yılın kişisi bunun çözümü için uğraşan Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Savaşa karşı yürüttüğü diplomasi çok önemliydi.

Musk'ın Twitter'ı alması da çok önemli. Bundan sonra daha iyiye gideceğini düşünüyorum. Ortada sadece fikir özgürlüğü yok, orası bir şirket. Trump'ın hesabının açılmasını doğru buldum, olumlu buldum.

Türkiye'ye F-16 satışı gerçekleşir mi?

Türkiye kendi kararlarını kendi çıkarları içinde veren bir ülke. Satışın gerçekleşeceğini düşünüyorum, bunun müttefikliğin gereği olarak görüyorum. Türkiye savunma sanayiiyle ilgili imkanları üretmeye başladı, çok şükür.