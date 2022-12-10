Elektrikli Opel Corsa Türkiye’de satışa sunuldu menzili belli oldu

Türkiye pazarındaki elektrikli otomobil atağını Mokka-e ile başlatan Opel, sürüş keyfiyle öne çıkan elektrikli Corsa modeli ile bu alandaki iddiasını ortaya koyuyor. 0-100 km/s hızlanmasını 8,1 saniyede tamamlayan Corsa-e’deki 50 kWh kapasiteli batarya, 30 dakikada yüzde 80’e kadar hızlı şarj edilebiliyor

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Opel'den yapılan açıklamaya göre, Corsa-e, aralık ayı itibarıyla sınırlı sayıda adetle ön satışa sunuldu.

Lansmana özel olarak yeni model, Opel Türkiye’nin 17 farklı bayisinde, 1 yıllık EUREKO kasko desteğiyle, 120 bin TL için 12 ay yüzde sıfır faiz finansman kampanyası ve 1 yıllık Eşarj bakiye kampanyası ile sunuluyor.

350 kilometre menzil

Opel Corsa-e’de 8 yıl/160 bin km batarya garantisi de standart. Altıncı nesil Corsa’nın tamamen elektrikli versiyonu, 136 HP gücünde bir motora sahip ve kullanıcısına 350 km’ye ulaşan menzil sunabiliyor.

0-100 km/s hızlanmasını 8,1 saniyede tamamlayan Corsa-e’deki 50 kWh kapasiteli batarya, 30 dakikada yüzde 80’e kadar hızlı şarj edilebiliyor.

Duvar tipi şarj istasyonu yüksek hızlı şarj veya kablo ile ev tipi priz olmak üzere tüm şarj çözümleri ile destekleniyor. İlk olarak Auto Bild okuyucuları tarafından küçük otomobil kategorisinde “Yılın Şirket Aracı” seçilen Opel Corsa, devam eden süreçte “Avrupa’da Yılın Satın Alınması En Mantıklı Otomobili” AUTOBEST 2020 Ödülü’nün, sonrasında ise Auto Bild ve Computer Bild’in okuyucu oylarıyla “2019 Bağlanabilir Otomobil Ödülü”nün sahibi oldu.

Son olarak Alman otomobil endüstrisinin en önemli ödüllerden biri olan “2020 Altın Direksiyon” ödülünü alan altıncı nesil Corsa’nın elektrikli versiyonuyla elektrikli ulaşımın yaygınlaşması hedefleniyor.

2024 senesinde portföyündeki her modelin elektrikli bir versiyonunun olmasını hedefleyen Opel, 2028 itibarıyla Avrupa’da tamamen elektrikli bir marka olmaya yönelik planlarını hayata geçiriyor.

Alman otomotiv devi, Corsa’nın elektrikli versiyonunun Türkiye fiyatlarını da açıkladı. Ultimate donanımında 839 bin 900 TL’den başlayan fiyatıyla Türkiye’ye giriş yapan Opel Corsa-e, 350 kilometreye kadar menzile sahip batarya elektrikli bir versiyon olarak öne çıkıyor.

Corsa-e, sıfırdan 50 km/s hıza sadece 2,8 saniyede ve sıfırdan 100 km/s hız sadece 8,1 saniyede ulaşıyor. Bu, spor otomobil benzeri bir performans anlamına geliyor. Maksimum hızı ise elektronik olarak 150 km/s ile sınırlandırılmış durumda.