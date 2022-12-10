İSKİ uyardı! 7 ilçede 8 saat su kesintisi yaşanacak

İSKİ duyurdu. 10 Aralık 2022 sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi yaşanıyor. Peki, İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İşte, 10 Aralık 2022 Cumartesi su kesintisi yaşayan ilçeler...

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10 Aralık 2022 sular ne zaman gelecek? sorusuna İstanbullu vatandaşlar yanıt arıyor. İSKİ İstanbul'un birçok ilçesinde arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Bunun üzerine İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? sorusu gündeme geldi. İşte, 10 Aralık 2022 Cumartesi İSKİ su kesintisi...

İSKİ 10 Aralık 2022 Cumartesi günü arıza veya bakım nedeniyle 7 ilçede belirli saat aralıklarında su kesintisi yaşanacağını duyurdu. "İSKİ su kesintisi sorgulama" şeklinde yapılan aramada İSKİ'nin resmi internet sitesinde İstanbul'un; Arnavutköy, Beyoğlu, Sarıyer, Silivri, Beykoz, Pendik, Üsküdar semtinde su kesintisi yaşanacağı biliniyor.

İSKİ'NİN BİLDİRDİĞİNE GÖRE;

Arnavutköy'ün Deliklikaya Mahallesi'nde arıza sebebiyle saat 08:54'te başlayan su kesintisinin saat 16:00 civarında bitmesi bekleniyor.

Beyoğlu'nun Piripaşa, Fetihtepe Mahallesi'nde arıza sebebiyle saat 10:49'da başlayan su kesintisinin saat 13:30 civarında bitmesi bekleniyor.

Sarıyer'in Sarıyer Merkez, Büyükdere Mahallesi'nde arıza sebebiyle saat 10:07'de başlayan su kesintisinin saat 12:30 civarında bitmesi bekleniyor.

Silivri'nin Cumhuriyet Mahallesi'nde arıza sebebiyle saat 10:06'da başlayan su kesintisinin saat 12:00 civarında bitmesi bekleniyor.

Beykoz'un Rüzgarlıbahçe Mahallesi'nde arıza sebebiyle saat 09:47'de başlayan su kesintisinin saat 13:00 civarında bitmesi bekleniyor.

Pendik'İn Şeyhli, Sülüntepe Mahallesi'nde arıza sebebiyle saat 09:48'de başlayan su kesintisinin saat 13:00 civarında bitmesi bekleniyor.

Üsküdar'ın Selimiye Mahallesi'nde arıza sebebiyle saat 10:53'te başlayan su kesintisinin saat 14:00 civarında bitmesi bekleniyor.