BIST 5.005
DOLAR 18,64
EURO 19,64
ALTIN 1.075,92
HABER /  GÜNCEL

İSKİ uyardı! 7 ilçede 8 saat su kesintisi yaşanacak

İSKİ uyardı! 7 ilçede 8 saat su kesintisi yaşanacak

İSKİ duyurdu. 10 Aralık 2022 sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi yaşanıyor. Peki, İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İşte, 10 Aralık 2022 Cumartesi su kesintisi yaşayan ilçeler...

Abone ol

10 Aralık 2022 sular ne zaman gelecek? sorusuna İstanbullu vatandaşlar yanıt arıyor. İSKİ İstanbul'un birçok ilçesinde arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Bunun üzerine İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? sorusu gündeme geldi. İşte, 10 Aralık 2022 Cumartesi İSKİ su kesintisi...

İSKİ 10 Aralık 2022 Cumartesi günü arıza veya bakım nedeniyle 7 ilçede belirli saat aralıklarında su kesintisi yaşanacağını duyurdu. "İSKİ su kesintisi sorgulama" şeklinde yapılan aramada İSKİ'nin resmi internet sitesinde İstanbul'un; Arnavutköy, Beyoğlu, Sarıyer, Silivri, Beykoz, Pendik, Üsküdar semtinde su kesintisi yaşanacağı biliniyor.

İSKİ'NİN BİLDİRDİĞİNE GÖRE;

Arnavutköy'ün Deliklikaya Mahallesi'nde arıza sebebiyle saat 08:54'te başlayan su kesintisinin saat 16:00 civarında bitmesi bekleniyor.

Beyoğlu'nun Piripaşa, Fetihtepe Mahallesi'nde arıza sebebiyle saat 10:49'da başlayan su kesintisinin saat 13:30 civarında bitmesi bekleniyor.

Sarıyer'in Sarıyer Merkez, Büyükdere Mahallesi'nde arıza sebebiyle saat 10:07'de başlayan su kesintisinin saat 12:30 civarında bitmesi bekleniyor.

Silivri'nin Cumhuriyet Mahallesi'nde arıza sebebiyle saat 10:06'da başlayan su kesintisinin saat 12:00 civarında bitmesi bekleniyor.

Beykoz'un Rüzgarlıbahçe Mahallesi'nde arıza sebebiyle saat 09:47'de başlayan su kesintisinin saat 13:00 civarında bitmesi bekleniyor.

Pendik'İn Şeyhli, Sülüntepe Mahallesi'nde arıza sebebiyle saat 09:48'de başlayan su kesintisinin saat 13:00 civarında bitmesi bekleniyor.

Üsküdar'ın Selimiye Mahallesi'nde arıza sebebiyle saat 10:53'te başlayan su kesintisinin saat 14:00 civarında bitmesi bekleniyor.

ÖNCEKİ HABERLER
AK Parti'li Aydemir, başörtüsüne anayasal güvence teklifine herkesin destek vermesini istedi
AK Parti'li Aydemir, başörtüsüne anayasal güvence teklifine herkesin destek vermesini istedi
Adli Tıp Kurumu 40 sözleşmeli personel alacak
Adli Tıp Kurumu 40 sözleşmeli personel alacak
Pasaport randevusu bulunamıyor iddiası Nüfus ve Vatandaşlık İşleri'nden açıklama
Pasaport randevusu bulunamıyor iddiası Nüfus ve Vatandaşlık İşleri'nden açıklama
Jorge Jesus'u Brezilya'ya önerdi: Fenerbahçe taraftarı ölümle tehdit etti!
Jorge Jesus'u Brezilya'ya önerdi: Fenerbahçe taraftarı ölümle tehdit etti!
Bu hastalık çok başka! Uzmanlar açıkça uyardı: Covid-19 kadar bulaşıcı ve öldürücü
Bu hastalık çok başka! Uzmanlar açıkça uyardı: Covid-19 kadar bulaşıcı ve öldürücü
Herkes doğru sanıyordu ama tamamen yanlış çıktı! Aman dikkat
Herkes doğru sanıyordu ama tamamen yanlış çıktı! Aman dikkat
Elektrikli Opel Corsa Türkiye’de satışa sunuldu menzili belli oldu
Elektrikli Opel Corsa Türkiye’de satışa sunuldu menzili belli oldu
Sivas'ta terk edilmiş köye gitti çektiği video 5 milyon izlendi! Nedenini böyle açıkladı...
Sivas'ta terk edilmiş köye gitti çektiği video 5 milyon izlendi! Nedenini böyle açıkladı...
Van Gevaş'da yurt binası yıkıldı 7'den 70'e herkes memnun oldu 700 yıllık tarih kurtuldu
Van Gevaş'da yurt binası yıkıldı 7'den 70'e herkes memnun oldu 700 yıllık tarih kurtuldu
35 bin sözleşmeli din görevlisi kadroya geçecek
35 bin sözleşmeli din görevlisi kadroya geçecek
TBMM Başkanı Şentop'tan 6 yaşındaki çocuğun istismarına tepki! “Çocuk istismarı en iğrenç, en ahlaksız suç"
TBMM Başkanı Şentop'tan 6 yaşındaki çocuğun istismarına tepki! “Çocuk istismarı en iğrenç, en ahlaksız suç"
Slovenya İçişleri Bakanı Bobnar istifa etti
Slovenya İçişleri Bakanı Bobnar istifa etti