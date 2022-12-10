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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tuzla'daki KİPTAŞ anahtar teslim törenine katıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tuzla'daki KİPTAŞ anahtar teslim törenine katıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yapımı tamamlanan KİPTAŞ Tuzla Meydan Evler projesinin anahtar teslim törenine katıldı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki KİPTAŞ tarafından 31 Mayıs 2021'de temeli atılan ve 158 bağımsız birimden oluşan KİPTAŞ Tuzla Meydan Evler projesi tamamlandı. Konutlar, İBB Başkanı İmamoğlu'nun da katıldığı törende hak sahiplerine teslim edildi.

Projeyi zamanından 6 ay önce tamamladıklarını söyleyen İmamoğlu, vatandaşlara teslim ettikleri çevreci konutlarla sosyal konut anlayışına başka bir boyut getirdiklerini anlattı.

KİPTAŞ'ın, atık suyundan tasarruf edilen, enerjiyle ilgili yatırımlar yapılan çevreci, yeşil konutlarla iklim değişikliğiyle mücadeleyi özüne alan bir bakış açısıyla yeni bir dönemi başlattığını vurgulayan İmamoğlu, Türkiye' de ilk kez bir sosyal konut projesinde bu tarz uygulamaları hayata geçirmenin gururunu yaşadıklarını kaydetti.

İmamoğlu, İstanbul'u yatırımlarla güçlendirdiklerini anlatarak, belediyenin imkanları dahilinde vatandaşların yanında olmaya çalıştığını söyledi.

Konutların hak sahiplerine planlanandan da erken teslim edildiğini vurgulayan KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt ise tüm sosyal konut projelerinin sabit taksitli ödeme planlarıyla satışa sunulduğunu anlattı.

Konuşmaların ardından Ekrem İmamoğlu, törenle hak sahiplerine temsili olarak konutlarının anahtarını verdi. Yapımı tamamlanan konutları ziyaret eden İmamoğlu, bir vatandaşın evine misafir olarak kahve içip sohbet etti.

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