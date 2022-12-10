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Adana'da traktör devrildi! Çok sayıda işçi yaralandı

ADANA’nın Kozan ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu çok sayıda işçi yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre kaza Kozan ilçesine bağlı Baltepe Mahallesinde meydana geldi.

İddiaya göre, fidan dikim için Baltepe Mahallesine traktörlerle işçi taşımı başladı. Traktör işçileri römorkuna aldıktan sonra dikim yapılacak yere giderken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Meydana gelen kaza nedeniyle römorkta bulunan çok sayıda işçi yaralandı.

Yaralanan işçiler Kozan Devlet Hastanesine ve Adana’daki hastanelere sevk edildi.

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