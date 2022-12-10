Temel Karamollaoğlu 6 yaşında evlendirilen kızla ilgili 'Gündemde tutulmamasını arzu ederim, ailesi rahatsız oluyor' dedi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 6 yaşındaki kızın evlendirilmesiyle ilgili "Ben bu konunun istismara vesile edilmemesi sebebiyle gündemde tutulmamasını arzu ederim. Hem toplum hem aile rahatsız ediyor" dedi.

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Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'yi 6 yaşındayken dini nikahla evlendirmesinin yankıları sürüyor.

6 yaşındaki kızın cinsel istismarıyla ilgili siyasi parti liderlerinden tepkiler gecikmedi. Ancak bir açıklama diğerlerinden farklıydı.

Altılı masanın liderlerinden Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan olaya ilişkin dikkat çeken değerlendirmeler geldi.

Halk TV’de Özlem Akarsu Çelik’in sunduğu programa katılan Karamollaoğlu, “Bunu kabul etmek mümkün değil. Bunun birkaç yönü var. Sosyal yönüyle bunu zaten toplumda kabul etmek… Çocuk iradesi yok ki. Böyle bir şey olmaz. İnancı olan bir insanın da böyle bir suçu işleyeceğine ihtimal vermiyorum. İnsanlar hata yapabilir ama ben ihtimal vermiyorum" dedi.

"Önyargılarla gidiliyor meselenin üzerine"

"İslami yönü olarak bunun kabul edilmesi mümkün değil. İslamla bağdaşmaz" diyen Karamollaoğlu, "Evlenmek irade işidir. Bunun bir de iştimai yönü var. Toplumda kargaşa meydana geliyor. Bundan dolayı ben bu konunun hukuk önünde net bir şekilde belirlenene kadar gündeme gelmemesinin doğru olacağını düşünüyorum. Çünkü bu aileyi, aile reddediyor. Aile bundan rahatsızsa bu noktada farklı fikirler varsa özellikle tabii ben sizi tenzih ederek söylüyorum medyada bu çok dikkat çeken bir konu. Ama önyargılarla gidiliyor meselenin üzerine. Diyanet’in açıklaması da bu noktada. İslam rıza göstermez. Ben bu konunun istismara vesile edilmemesi sebebiyle gündemde tutulmamasını arzu ederim. Hem toplum hem aile rahatsız ediyor çünkü" ifadelerini kullandı.

"Tarikatlar Kur'an kursları kapatılsın" olmaz

Karamollaoğlu, şöyle devam etti: "Deliller ortadaysa yargı vereceği kararı çabuklaştırmalı. Geciken adalet adalet değildir. Bu noktada kabul edilebilir yanı yok. Bundan dolayı ‘Tarikatlar, Kuran kursları kapatılsın’ olmaz. Bundan dolayı ne için diyorum İslama önyargılı baktıkları için söylüyorlar. Nerede olursa olsun ister İslami kurslar ister cemaatlere ait kurslar bu konularda MEB’in özellikle çok titiz davranmasına ihtiyaç var" diyen Karamollaoğlu, "Kararlar geciktirilmemeli, suçlular da en ağır şekilde cezalandırılmalı. Hiç tereddütüm yok benim. Ama adil karar verilmeli. Önyargıyla hareket edilmemeli."