O Ses Türkiye 2023 yılbaşı jürileri belli oldu: Acun Ilıcalı'dan şoke eden karar!

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV 8’in sevilen programı O Ses Türkiye, 31 Aralık Cumartesi akşamı yılbaşı özel bölümüyle ekranlara gelecek. Her sene birbirinden ünlü isimlerin ağırlandığı programın 2023 yılbaşı özel bölümünde jüri koltuğuna oturacak isimler şimdiden belli oldu. Jüride Hadise'nin yer almaması dikkatlerden kaçmazken, sosyal medyada tartışmalara neden oldu. İşte detaylar...

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31 Aralık Cumartesi akşamı ekrana gelecek olan O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümü için seyirci şimdiden heyecanlı. Tv8 ekranlarında yayınlanan ve yılbaşı akşamlarının vazgeçilmezi olan O Ses Türkiye yeni yıl özel bölümü izleyenlere keyifli anlar yaşatacak.

İşte jüri koltuğunda oturacak isimler

Ekran dünyasının yıldız isimlerinin müzik yeteneklerini sergilediği O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünün jüri koltuğunda oturacak isimler belli oldu. Sevilen programda Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Yıldız Tilbe ve Seda Sayan dörtlüsü yarışmacılara puan verecek. Jüri, bu özel gecede birbirinden ünlü isimler için dönecek ve en beğendikleri yarışmacıları kendi takımlarına dahil etmeye çalışacak.

Acun Ilıcalı'dan şoke eden karar!

Reza Zarrab olayından dolayı araları açıkan Ebru Gündeş ile Hadise olayına Acun Ilıcalı da karıştı. İddialara göre Ilıcalı'nın yasak aşk haberinden olayı vardı. Ve bundan dolayı Hadise'yi kadro dışı bırakmıştı.

Tüm bu iddialar şaşkınlık yaratırken, Ilıcalı'dan yine bir hamle geldi. O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı için kadroyu belirleyen Ilıcalı, Hadise'ye yer vermedi. Hadise yerine Ebru Gündeş'i getirdi.

Jüride Hadise'nin yer almaması dikkatlerden kaçmazken, sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

Yarışmacılar netleşmedi

Sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın yapacağı O Ses Türkiye 2023 yılbaşı özel bölümü 31 Aralık Cumartesi akşamı yayınlanacak. Programla ilgili fragman çok yakında dönmeye başlayacak. Sevilen ünlülerin yeteneklerini sergilediği O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünün yarışmacıları ise fragram yayınlandıktan sonra netlik kazanacak