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THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'leri Bacon ve Henry

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'leri Bacon ve Henry

THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncuları (MVP), Panathinaikos'un ABD'li basketbolcusu Dwayne Bacon ve Cazoo Baskonia'nın Senegalli basketbolcusu Pierria Henry oldu.

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Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 12. hafta karşılaşmalarında 28 verimlilik puanına ulaşan Bacon ve Henry​​​​​​​, haftanın MVP'si unvanını paylaştı.

Ödülü ilk defa kazanan Bacon, Panathinaikos'un sahasında 90-77 kazandığı EA7 Emporio Armani Milan maçında 31 sayıyla kariyer rekoru kırmasının yanı sıra 7 de ribaunt aldı.

Kariyerinde 2. kez haftanın MVP'si seçilen Henry ise Cazoo Baskonia'nın evinde Bayern Münih'i 78-53 yendiği karşılaşmada 14 sayı, 10 asist, 3 top çalmayla "double double" yaptı.

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