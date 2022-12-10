Melik Yiğitel 'taraflarla konuştum' dedi 2023 asgari ücret rakamını duyurdu

2023 asgari ücret önerileri birbiri ardına gelmeye devam ederken sürpriz açıklama gazeteci Melik Yiğitel'den geldi. Yiğitel, "Taraflarla Konuştum" diyerek yeni asgari ücret rakamını söyledi.

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Asgari ücret ne kadar olacak sorusunun cevabını aramak için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, TİSK ve TÜRK-İŞ 14 Aralık’ta ikinci kez bir araya gelecek.

Hükümetin 2023 yılı asgari ücret zam oranını önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor. Yeni brüt asgari ücretin 7 bin 500 ile 8 bin 500 arasında olacağı tahmin ediliyor.

Yeni asgari ücret için rakam paylaştı

Enflasyonun altında olmayacağı başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm ekonomi yönetimi tarafından her fırsatta dile getirilirken Haber Global canlı yayınına katılan Gazeteci Melik Yiğitel milyonlarca asgari ücretli çalışanı heyecanlandıran açıklamaya imza attı. Yiğitel, “Taraflarla Konuştum” diyerek yeni asgari ücret rakamını söyledi.

"8 bin 300 civarında bir rakam çıkabilir"

“Resmi istatistiklere göre asgari ücretli çalışan sayısı yüzde 37. Bu Çalışma Bakanı Vedat Bilgin’in 2 hafta önce açıkladığı rakam. Toplamda 31 milyon 422 bin kişi çalışıyor. Bunun 13 milyon 536 bini asgari ücretli” bilgisini paylaşan Melik Yiğitel, “Ben bütün taraflarla konuştum. Gördüğüm kadarıyla rakam 8 bin liradan az olmayacak. 8.000 – 8.500 bandında bir yerde olacak. Hatta bu bandı biraz daha daraltırsam 8.300 civarında bir rakam çıkabilir, sürpriz olmaz” ifadelerini kullandı.

Kim ne kadar asgari ücret önerdi?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısına günler kala her kesimden yeni asgari ücret rakam gelmeye devam ediyor. Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın anketine göre beklenti 7 bin 845 lira. CHP 2023 için asgari ücret önerilerinin 10 bin 128 lira olduğunu söyledi. İYİ Parti, bu rakamı 9 bin 600 lira olarak açıkladı. TÜRK-İŞ ise masaya 7 bin 785 lira ile oturdu. Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) 2023 yılına ilişkin asgari ücret talebini 13 bin 200 lira olarak açıkladı. TİSK de, herkesin mutabık olacağı rakama razı olduklarını dile getirdi.

En dikkat çeken ve işçilerin tepkisine yol açan asgari ücret yorumu ise TİM’den geldi. İhracatçılar, “asgari ücret 500-600 dolar olursa rekabetçiliğimizi kaybederiz” dedi. TÜRK-İŞ buna karşılık olarak, ‘çalışan değil, köle arıyorlar’ açıklamasıyla gündeme oturdu.