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Bu nasıl hırsızlık! Eczanenin kapısını kırıp cinsel güç artıcı ilaç çaldılar

Bu nasıl hırsızlık! Eczanenin kapısını kırıp cinsel güç artıcı ilaç çaldılar

Erzurum'da kapısını kırıp girdikleri eczanenin deposundan cinsel performans artırıcı ilaçların da olduğu yaklaşık 10 bin liralık ürün çalan Cihangir B. ve Şahin D., yakalanıp, tutuklandı. Hırsızlık, iş yerinin kamerasına yansıdı.

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Erzurum'un Yakutiye ilçesinde meydana gelen hırsızlık olayında 2 kişi, kapısını kırıp girdikleri eczanenin deposundan krem, şampuan, kadın kol saati ve cinsel performans artırıcı ilaçları alıp kaçtı. Sabah iş yerine geldiğinde olayı fark eden eczacı, durumu polise bildirdi.

102 saatlik görüntü izlendi

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iş yerininkinin de olduğu toplam 32 kameradan 102 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi. Olayın şüphelileri olduğu tespit edilen, hırsızlıktan çok sayıda suç kayıtları bulunan Şahin D. ile Cihangir B., 1 hafta arayla saklandıkları evde yakalanıp gözaltına alındı.

4 ayrı olaydan tutuklandılar

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen Cihangir B. ve Şahin D., 16 Kasım- 5 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirdikleri 4 ayrı hırsızlık olayından tutuklandı.

Şüphelilerin depodan yaklaşık 10 bin liralık ürün çaldığını söyleyen eczacı Ömür Alemdar, "Eczanenin hemen altında depo var. Kapıyı kırarak içeri girmişler. Krem, şampuan kadın kol saati ve cinsel performans artırıcı ilaçlardan almışlar. Bunları artık kendileri mi kullanacak, arkadaşları için mi aldılar bilemiyorum. Hırsızlar depodan çıkarken alt kattaki tuvaleti de kullanmış, temizlemeden çıkmışlar" diye konuştu.

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