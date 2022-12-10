Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'danışman' göndermesi! "Bu yollarda ithal danışmanlarla yürümedik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun'da tamamlanan projelerin açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. "2023'te de daha önce olduğu gibi aramıza kimseyi sokmayalım" diyerek Samsunlulara seslen Erdoğan, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na ABD'li Başdanışman Jeremy Rifkin üzerinden gönderme yapmayı da ihmal etmedi. Erdoğan, "İthal danışmanlarla yürümedik biz bu yollarda siz varsınız. Gözümüz de kalbimiz de hep milletimize baktı" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı'nda Vezirköprü Devlet Hastanesi, Asarcık-Kavak Yolu, 19 Mayıs Üniversitesi Ballıca Kampüsü ve Yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

En son Eylül ayında TEKNOFEST için geldiğimiz Samsun'a birkaç aylık ayrılığa rağmen hasret kaldık. Hem hasret gidermek için hem de yatırımları açmak için buradayız. Aldığım resmi rakam 100 bini yakaladık. Havaalanından bu yana el ele, gönül gönüleydik. Buraya girerken zaten Samsun bir başka coşkuluydu.

Burası Samsun, istiklalimizin, istikbalimizin adımının atıldığı yer. Açılışlarımızın Samsun'a hayırlı olmasını diliyorum. Samsun'un evladı Orhan Gencebay da burada olacaktı. Rahatsızlığı nedeniyle gelemedi.

"9 saatlik yolu 5.5 saate indirdik"

Son 20 yılda şehrimize güncel rakamla 56 milyar liralık kamu yatırımı yaptık. Dile kolay, icraat icraat. İkinci devlet üniversitesi olarak Samsun Üniversitesi'ni ilimize kazandırdık. 102 adet spor tesisi kazandırdık. Sosyal yardımlarda toplam 6 milyar lira kaynakla destek olduk. 2093 yataklı 21 hastane dahil 42 adet sağlık tesisi yaptık. Hala 900 yataklı Samsun Devlet Hastanesi ile birlikte 5 sağlık tesisinin yapımına devam ediyoruz. İlk Evim Projesi kapsamında 4459 konut yapacağız. İlk İş Yerim Kampanyası ile de 100 iş yeri yapacağız. 6 millet bahçesi projemiz bulunuyor. 120 KM'den devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 312 KM'ye ulaştırdık. Samsun-Sivas demiryolundaki modernizasyonu tamamlayarak 9 saatlik yolu 5.5 saate indirdik.

Tamamladığımız sulama projeleri ile Samsun'da toplam 562 bin dekar tarım arazisini sulamaya açtık. 111 dekar tarım arazisini daha yaptıklarımız ile sulayacağız. Asarcık ve Salı Pazarı'nı da doğal gaza kavuşturacağız.

"Aramıza kimseyi sokmayalım"

Samsun'u desteklemeleri değerlendirerek, ülkemizin lokomotif şehirlerinden olacak. 2023'te bu lokomotif vagonları çekmeye hazır mı? Beklentilerinizi ve hayallerinizi bugüne kadar olduğu gibi yine biz gerçekleştireceğiz. Yeter ki kardeşliğimize, birliğimize sahip çıkalım. 2023'te de daha önce olduğu gibi aramıza kimseyi sokmayalım.

Şimdi öyle bir ses verin ki, dosta güven düşmana ise korku salsın. Samsun, Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa etmeye hazır mıyız? 2023 yılında güvenli, huzurlu, müreffeh Türkiye'nin yolunu açmaya hazır mıyız? Evlatlarımıza bırakacağımız en değerli vizyon olan 2053 vizyonuna sahip çıkmaya hazır mıyız?

"6'lı masayı çökerteceğinize inanıyorum"

Ülkemizin yönetimini üstlendiğimiz 20 yılda sayısız örnekle bu mücadelenin içinde yer aldık. Her türlü tehdit ve saldırıya rağmen ülkemizin çıkarlarını savunduk. Yeri geldi sinsi oyunlarla asırlık yurtlarımızı bizden kopardılar. Yeri geldi mezhep, yeri geldi köken farklılılları üzerinden birbirimize düşürdüler. Yeri geldi içindeki tetikçilerini üzerimize saldılar. Yeri geldi terör örgütleri ile terbiye etmeye çalıştılar. Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te, Bestler Dereler'de bunları çökerttik mi? Bunların inlerine gireceğiz demiştim, girdik. Bu parlamentomuzda terör örgütlerinin uzantıları var. Bu uzantıları da 2023'te hep birlikte temizlemeye hazır mıyız? Çok çalışacağız, ana kademe, kadın kolları, gençler kapı kapı dolaşacağız. 2023'te parlamentomuz gerçek sahipleri ile ihya olacak. Bu 6'lı masayı falan filan birlikte çökerteceğinize inanıyorum.

"Türkiye artık emir alan değil, emir veren bir ülke"

Bir yandan tarihimizin en büyük kalkınma ve demokrasi hamlesini başlattık. Bir yandan da kurulan sinsi senaryoları bir bir yırtıp attık. Her alanda ülkemizi birinci lige çıkaracak eser ve hizmetleri sunduk. Gelişmiş ülkelerin bile gıpta ile baktıkları bir hizmet altyapısı kurduk. Şimdi ne diyorlar, Türkiye çok farklı bir ülke. Türkiye artık emir alan değil, emir veren bir ülke. Salgın krizinde, sağlık sistemimizin gücünü gördük. Dünyanın dört bir yanına ürettiğimiz aşı ve ilaçları biz gönderdik. Çünkü biz veren eldik. Veren el, alan elden hayırlıdır.

"Bzi hep birbirimize kırdırdılar"

Enerji krizinde imkanlarımızı en üst seviyede harekete geçirmek için yaptığımız yatırımların gücünü gördük. Türkiye Yüzyılı'na böyle bir ortamda giriyoruz. Bunun adı Türkiye Yüzyılı. Bunu beraber kuracağız. Bu topraklardaki son devletimiz Cumhuriyetimizi ilan ederken, 1 asır sonra kurduğumuz hayalleri gerçekleştirmenin eşiğindeyiz. Yapılan zulümlerin, kaçan fırsatların hesabını en iyi Türkiye Yüzyılı'na 4 elle sarılarak sorabiliriz. Unutmayın, derenin taşı ile derenin kuşunu vurma misali, hep bizim insanımız kullanıldı. Alevi, sünni dediler, Kürt-Türk dediler, bizi hep birbirimize kırdırdılar. Sadece PKK terör örgütünün bile ülkemize maliyeti onlarca yıldır. 2023 hedefleri ile milletimizin huzuruna çıktığımızda birileri kıt akılları ile bizimle dalga geçmişti. Bu hedefleri hayata geçirerek bugünlere hep birlikte geldik.

İnşallah 2023'te milletimizden kendi adımıza son defa istediğimiz destekle Türkiye Yüzyılı'nın ilk kısmını inşa edip bu bayrağı gençlere devredeceğiz. 2023'e böyle yürüyeceğiz. Bizim büyüklerimizden devraldığımız Türkiye ile gençlerimize teslim edeceğimiz Türkiye arasındaki farkı akıl ve vicdan sahibi herkes görebilmektedir.

Seçimlere kadar kazanılmadık gönül, çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakılmamasını istiyorum. Kale içeriden fethedilir.

"Tahıl koridorunu biz açtık"

Biz milletimize karşı daima hasbi olduk. Hep milletimizin dili ile konuştuk. Milletimizin sevinci ile sevindik, öfkesi ile öfkelendik. İthal danışmanlarla yürümedik biz bu yollarda, siz varsınız yeter. Nedir o, ithal danışmanlar falan, geç onu geç. Tahıl koridorunu biz açtık. Yarın Putin ve Zelenski ile görüşeceğiz.

"Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokmayı hedefliyoruz"

Söz verip de yapamadıklarımızın, yapmak isteyip de başaramadıklarımızın peşinden koşuyoruz. Türkiye'yi 20 yılda 3 kat büyütmeyi yeterli görmüyoruz, 2 kat daha büyüterek Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokmayı hedefliyoruz. Ülkemizin dört bir yanında inşa ettiğimiz eserleri yeterli bulmuyoruz, TOGG gibi, Yusufeli Barajı gibi, 500 bin konut gibi çok daha yenilerini yapmayı hedefliyoruz.