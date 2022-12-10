Özge Ulusoy cenaze törenindeki 'makyaj' iddialarına ateş püskürdü! "Sizi vicdansızlar..."
Babası Haydar Ulusoy'u geçirdiği trafik kazası sonrası kaybeden Özge Ulusoy, sosyal medya hesabından cenaze törenine makyajlı katıldığı yönünde gelen eleştirilere sert bir şekilde yanıt verdi.
Özge Ulusoy'un babası emekli albay Haydar Ulusoy’a, Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Turan Güneş Bulvarı'nda otomobil çarptı
Geçtiğimiz hafta pazar günü, Elif N. yönetimindeki cip, Milli Savunma Bakanlığı lojmanları önünden yolun karşısına geçmek isteyen Haydar Ulusoy'a çarparak hayatının kaybetmesine sebep oldu. Sürücü Elif Nazlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Cenaze töreninde konuşan Özge Ulusoy, babasının çok iyi bir insan olduğunu dile getirerek, “Babamı hepiniz çok iyi tanıyorsunuz. Bu dünyada yaşayan bir melekti. Birçok insana aş verdi, iş verdi, korudu, kolladı. Bir insandan bile beddua almadığına çok eminim. Anneme çok iyi bir eş bize çok iyi bir baba oldu. Herkes burada onu ne kadar çok seviyor görüyorum." dedi.
Haydar Ulusoy Üsküdar Büyük Selimiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Kanlıca Mezarlığı'na defnedildi.