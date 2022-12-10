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Özge Ulusoy cenaze törenindeki 'makyaj' iddialarına ateş püskürdü! "Sizi vicdansızlar..."

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Özge Ulusoy cenaze törenindeki 'makyaj' iddialarına ateş püskürdü! "Sizi vicdansızlar..."

Babası Haydar Ulusoy'u geçirdiği trafik kazası sonrası kaybeden Özge Ulusoy, sosyal medya hesabından cenaze törenine makyajlı katıldığı yönünde gelen eleştirilere sert bir şekilde yanıt verdi.

Özge Ulusoy cenaze törenindeki 'makyaj' iddialarına ateş püskürdü! "Sizi vicdansızlar..."

Özge Ulusoy'un babası emekli albay Haydar Ulusoy’a, Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Turan Güneş Bulvarı'nda otomobil çarptı

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Özge Ulusoy cenaze törenindeki 'makyaj' iddialarına ateş püskürdü! "Sizi vicdansızlar..."

 Geçtiğimiz hafta pazar günü, Elif N. yönetimindeki cip, Milli Savunma Bakanlığı lojmanları önünden yolun karşısına geçmek isteyen Haydar Ulusoy'a çarparak hayatının kaybetmesine sebep oldu. Sürücü Elif Nazlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Özge Ulusoy cenaze törenindeki 'makyaj' iddialarına ateş püskürdü! "Sizi vicdansızlar..."

Cenaze töreninde konuşan Özge Ulusoy, babasının çok iyi bir insan olduğunu dile getirerek, “Babamı hepiniz çok iyi tanıyorsunuz. Bu dünyada yaşayan bir melekti. Birçok insana aş verdi, iş verdi, korudu, kolladı. Bir insandan bile beddua almadığına çok eminim. Anneme çok iyi bir eş bize çok iyi bir baba oldu. Herkes burada onu ne kadar çok seviyor görüyorum." dedi.

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Özge Ulusoy cenaze törenindeki 'makyaj' iddialarına ateş püskürdü! "Sizi vicdansızlar..."

Haydar Ulusoy Üsküdar Büyük Selimiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Kanlıca Mezarlığı'na defnedildi.

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