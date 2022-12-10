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Emrecan Uzunhan'dan Beşiktaş'a kötü haber: Genç yıldızın burnu kırıldı!

Emrecan Uzunhan'dan Beşiktaş'a kötü haber: Genç yıldızın burnu kırıldı!

Dünya Kupası için verilen arada hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Beşiktaş'ta, Sporting de Charleroi ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Emrecan Uzunhan'ın burnunda kırık tespit edildi.

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Beşiktaş, Sporting de Charleroi ile oynadığı hazırlık maçında burnuna darbe alan Emrecan Uzunhan’ın burun kemiğinde kırık tespit edildiğini açıkladı.

Siyah beyazlı takımdan futbolcuların sağlık durumlarına yönelik yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Futbol A Takımımızın Antalya kampında Sporting de Charleroi ile oynadığı hazırlık maçında üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle forma giyemeyen Cenk Tosun, 9 Aralık 2022 itibarıyla takımımızla çalışmalara başlamıştır.

Futbol A Takımımızın Antalya’da Sporting de Charleroi ile oynadığı hazırlık maçında burnuna darbe alan futbolcumuz Emrecan Uzunhan’ın burun kemiğinde kırık tespit edilmiştir. Ayrıca Uzunhan’da üst solunum yolu enfeksiyonu bulgularına rastlanmıştır.

Futbolcumuz Valentin Rosier, ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda yer almamıştır."

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