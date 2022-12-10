İmamoğlu İstanbulluların yeni yıl hediyesini duyurdu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tuzla Meydan Evler projesinin anahtar teslim törenine katılarak belediyenin projelerine ve bütçesine dair açıklamalar yaptı.

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İBB Başkanı İmamoğlu, Bostancı–Dudullu metro hattının yeni yıl hediyesi olarak 2023'ün ilk gününde açılacağını duyurdu.

KİPTAŞ tarafından 31 Mayıs 2021’de temeli atılan ve 158 bağımsız birimden oluşan "KİPTAŞ Tuzla Meydan Evler" projesi tamamlandı. 5 blok, 149 konut, 9 ticari birim ve 1 kreşten oluşan ve günde 20 bin litre su tasarrufu sağlama özelliği nedeniyle de "Türkiye’nin ilk çevreci sosyal konut projesi" olarak adlandırılan Tuzla Meydan Evler'in anahtar teslim töreni İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla gerçekleşti.

İBB'den yeni yıl hediyesi

İstanbullulara verdiği sözleri yerine getirmenin gururunu yaşadığını belirten İmamoğlu, İstanbullulara mahcup olmamak için en üst seviyede gayreti ortaya koyacaklarını kaydetti. Bostancı–Dudullu metrosunun da 2023’ün ilk gününde yeni yıl hediyesi olarak İstanbul’a kazandırılacağını belirten Başkan İmamoğlu, “Söz veriyoruz ve sözlerimizi tutuyoruz. Ne mutlu bana” dedi.

"Yönettikleri 25 yılı, 3,5 yılla yarıştıracak derecede"

İmamoğlu, 16 milyon İstanbulluya verdikleri sözleri birer birer yerine getirirken, birilerinin hep geçmiş 25 yıl ile son 3,5 yılı kıyasladığını söyleyerek, "Kendi yönettikleri 25 yılı, 3,5 yılla yarıştıracak derecede eş değer tuttuklarını görmek, beni ziyadesiyle mutlu ediyor” değerlendirmesini yaptı. Projelerin İstanbulluların bütçesindeki israfa son verilerek hayata geçirildiğine vurgu yapan İmamoğlu, açıklamasına şöyle devam etti:

“Bu şehrin nimetlerinin, parasının tekrar bu şehrin insanlarına harcanması konusunda ne kadar titiz çalıştığımızı bilemezsiniz. İsrafı ortadan kaldırdığınızda tasarrufu hayata geçirdiğinizde sözlerinizi yerine getirmek bir o kadar kolay oluyor. Onun için eğer siz aklınıza hizmet etmeyi koyarsanız işte tam da o zaman başaramayacağınız ve sonucuna ulaştıramayacağınız hiçbir iş yok İstanbul'da.

'İBB bütçesi hiç bu kadar bereketli olmadı

İsrafa son veren, tasarrufu hayata geçiren anlayış İstanbul’un bütçesine bereket getirdi. Bereket çok kıymetli bir kavram. Hakkını vermek lazım. İsraf düzenine işte son verdiğiniz zaman sizin bütçenizde de bereket filizlenir, büyür ve kocaman olur. Tahmin edeceğiniz işlerden daha fazla iş üretirsiniz. Mucizeden değil, bereketin tılsımından bahsediyorum. Bereketin olduğu yerde biliniz ki yatırım vardır. Bereketin olduğu yerde güzel işlerle insanlarınızı buluşturmak vardır. İddiayla söylüyorum ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesi hiç bu kadar bereketli olmamıştı. Çok dua, çok destek var bizimle.