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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kızılelma 1 ay içinde havalanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kızılelma 1 ay içinde havalanacak

Samsun'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılelma'nın 1 ay içinde havalanacağını ifade ederek "Allah nasip ederse, 1 ay içinde Kızılelma da havalanırsa olay farklı bir yöne gitmiş olacak" dedi.

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Türkiye, savunma sanayide başarılı adımlar atmaya devam ediyor. Türk mühendislerin geliştirdiği teknolojilerle birlikte üretilen insansız hava araçları Türk Ordusu'nun gücüne güç katmayı sürdürüyor.

Türkiye'nin ilk insansız hava aracı (İHA) uçağı olan Bayraktar Kızılelma milli ve özgün olarak geliştirildi.

"Kızılelma 1 ay içinde havalanacak"

Samsun'da konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Baykar tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'ya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılelmanın 1 ay içinde havalanacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bakalım o ithale elemanların ne kadar beyinleri çalışıyor, gelsin onları görsün. Bunlar buülkeyi ne sanıyorlar? Hadi git Baykar'a, al o ithal elemanları yanına. Git Baykar'a, görsünler. Bak bakalım İHA, SİHA, Akıncılar'a. Şimdi de yenisi geliyor. Kızılelma'yı görsünler. Allah nasip ederse, 1 ay içinde Kızılelma da havalanırsa olay farklı bir yöne gitmiş olacak."

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