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Diyarbakır'daki evlat nöbetinde aile sayısı 339 oldu

Diyarbakır'daki evlat nöbetinde aile sayısı 339 oldu

Diyarbakır'da, evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı, 2014’te 17 yaşındayken, Erzurum’da kaçırılan oğlu Suat için gelen Ayten Sarıtaş ile 339’a yükseldi.

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Terör örgütü PKK tarafından çocukları kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da, Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. 1195 gündür sürdürülen nöbette bugüne kadar 39 aile, çocuklarına kavuştu. Aile sayısı, 2014’te 17 yaşındayken kaçırılan oğlu Suat için diğer oğlu Sedat ile birlikte Erzurum’dan gelen Ayten Sarıtaş ile 339 oldu. 

Oğlunu kandırıp, kaçırdıklarını söyleyen Sarıtaş, “Oğlum için geldim. İstiyorum ki dönsün, gelsin. Oğlum gel, hiç kimseden korkma; senin arkanda annen, baban ve 5 kardeşin yani ailen var. Sen kimden korkuyorsun gelmiyorsun? Suat sana sesleniyorum; oğlum dön, gel” dedi.

Sedat Sarıtaş ise “Geri dönsün, gelsin istiyoruz. Erzurum’un Hınıs ilçesinde belediye zamanında şenlik yapıldı, bir katılım oldu. Görevli kartı takıyorlardı göğüslerine, milletin çocuklarını kandırıp, götürüyorlar. Ondan sonra 'Biz yapmadık, şu yaptı, bu yaptı. HDP götürmedi, yok belediye yapmadı'. Kim götürdü bunları?” diye konuştu.

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