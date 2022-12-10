Ümit Özdağ'dan suikast iddiası! Bakanlıktan cevap: Allah akıl fikir versin

Zafer Partisi Genel Başkanı, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, kendisine suikast yapılması amacıyla eylem grubu kurulduğunu ileri sürdü. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı Ümit Özdağ'ın iddiasına cevap verdi.

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Özdağ, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İçişleri Bakanlığından üst düzey bir bürokratının kendisiyle temas geçtiğini söyledi.

Bu kişinin "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisine ve Sedat Peker'e suikast amacıyla iki eylem grubu oluşturduğu bilgisini verdiğini" iddia eden Özdağ, bir mektup ile konuyu MİT'e ilettiğini ve konuyu kapattıklarını savundu.

Özdağ, ilgili yerlere haber verdikleri için şimdiye kadar durumu kamuoyuyla paylaşmadıklarını ifade ederek "Bu mektup Hakan Fidan tarafından Süleyman Soylu'ya yollanmış. Bu, devletin ayağa düşmesidir. Devlette protokoller vardır, bunu ortaya dökemezsiniz." diye konuştu.

Özdağ, ayrıca, Ankara'da "bir terör örgütüne operasyonda gözaltına alınan kişilerin önce kendisine yönelik suikast amacıyla görevlendirildiğini ancak sonra suikast girişiminden vazgeçildiği için bu şahıslara operasyon yapıldığı" iddiasında da bulundu

Ümit Özdağ'a Çataklı'dan cevap

İçişleri Bakanı Yardımcısı İsmail Çataklı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a cevap verdi.

Böyle bir bilginin söz konusu olmadığını belirten Çataklı şu ifadeleri kullandı;

Malum şahıs uzun zamandır sürdürdüğü iftira ve yalanı, bugünün gündeminden istifade ederek, kendini gösterme gayretiyle Gazi Meclisin mehabetine yakışmayacak şekilde dile getirmiştir. Kendisine suikast düzenleneceğine yönelik istihbari bir bilgi sözkonusu değil

İlgilinin iddiasını Milli İstihbarat Başkanlığı'na iletmesi üzerine, MİT Başkanlığı da iddiayı Bakanlığımıza göndermiştir.

Bakanlığımızca da Cumhuriyet Başsavcılığına hem iddianın gereğinin araştırılması hem de ilgilinin attığı iftiranın gereğinin yapılması için başvurulmuştur.

Mert bir iddia sahibinden beklenen davranış, kaynak gösterdiği kişilerle birlikte savcılığa gitmesidir!

Allah akıl fikir versin