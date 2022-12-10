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2022 Nobel Ödülleri sahiplerini buldu

2022 Nobel Ödülleri sahiplerini buldu

İsveç'in başkenti Stockholm'de 2022 fizik, tıp, kimya, edebiyat ve ekonomi dallarındaki Nobel Ödülleri düzenlenen törende sahiplerine verildi.

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İsveç'in başkenti Stockholm'da 2022 Nobel Ödülleri töreni Stockholm Konser Evi'nde (Konsert Huset) düzenlendi.

Törene, İsveç Kraliyet ailesi, Başbakan Ulf Kristersson, bakanlar, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Yönet Can Tezel, parti temsilcileri, yabancı ülke temsilcileri ile ödül sahiplerinin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Fizik ödülünü Alain Aspect, John F. Clauser, Anton Zeilinger, tıp ödülünü Svante Paabo, kimya ödülünü Carolyn R. Bertozzi, Morten Meldal ve K. Barry Sharpless, edebiyat ödülünü Annie Ernaux, ekonomi ödülünü Ben S. Bernanke, Douglas W. Diamond ve Philip H. Dybvig aldı.

Bu yıl Stockholm'de düzenlenen törene Rusya ve Belaruslu yetkililer davet edilmedi. Covid-19 salgını nedeniyle ödül törenleri, 2020 ve 2021 yılında gerçekleştirilememişti.

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