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Pepe: Kupayı Arjantin'e versinler

Pepe: Kupayı Arjantin'e versinler

Portekiz'in tecrübeli savunma oyuncusu Pepe, Fas'a 1-0 mağlup olarak elendikleri maçın ardından maçın hakemi Facundo Tello için flaş ifadeler kullandı.

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Portekiz'in Fas'a 1-0 mağlup olup Dünya Kupası'na veda ettiği karşılaşma sonra Pepe'den hakem ve Arjantin Milli Takımının yıldızı Messi hakkında flaş açıklamalar geldi.

"Arjantinli bir hakemin maçımızı yönetmesi kabul edilemez"

Karşılaşmanın hakemi Facundo Tello için konuşan Pepe, "Arjantinli bir hakemin maçımızı yönetmesi kabul edilemez. Arjantin - Hollanda maçında yaşananlar ve Messi'nin açıklamalarının ardından Arjantinli bir hakem buraya geliyor." diye konuştu.

"Dünya Kupası'nı kazanacak kaliteye sahiptik ama başaramadık"

39 yaşındaki futbolcu kendi performanslarına da değinirken, "Futbol oynayan tek takım bizdik. Üzgünüz. Dünya Kupası'nı kazanacak kaliteye sahiptik ama başaramadık." ifadelerini kullandı.

"Fas, sürekli bizi küçük faullerle durdurmaya çalıştı"

"İkinci yarıda oynamamıza izin verilmedi. Hakem, kaleciyle topu oyuna çabuk sokması için iki kez konuştu." diyen ve öfkeli olduğunu dile getiren Portekizli futbolcu, "Her zaman kendi oyunumuzu oynamaya çalışıyoruz. Son dakika kadar savaştık ama başaramadık. Fas, sürekli bizi küçük faullerle durdurmaya çalıştı. Hakem bunlara dikkat etmedi ve Faslı oyunculara uyarmadı." dedi.

"Arjantin'e kupayı vereceklerine bahse girebilirim"

Pepe son olarak, "Burada üzüntüyle ayrılıyorum çünkü Dünya Kupası'nı kazanma kapasitemiz vardı. Hakemin sahadaki tavrını gördükten sonra elimdeki her şeyle Arjantin'e kupayı vereceklerine bahse girebilirim." yorumunda bulundu.

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