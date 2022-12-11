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İstanbul ve İzmir’de vapur seferlerine fırtına engeli! İşte iptal edilen seferler

İstanbul ve İzmir’de vapur seferlerine fırtına engeli! İşte iptal edilen seferler

Günlerdir uyarısı yapılan fırtına fena vurmaya başladı. İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edilirken, İzmir'de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle tüm vapur seferleri iptal edildi.

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İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edilirken, İzmir'de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle tüm vapur seferleri iptal edildi. İZDENİZ Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan açıklamada, “Olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle arabalı vapur ve yolcu gemisi seferleri iptal edilmiştir.” ifadesi kullanıldı.

İstanbul’da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi. Şehir Hatları AŞ’nin Twitter hesabından yapılan duyuruda, lodos nedeniyle vapur seferlerinde aksama ve iptaller yaşandığı belirtildi.

Duyuruda, Avcılar-Bostancı seferinin, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş seferinde Moda uğramasının, Avcılar-Bakırköy-Kadıköy seferinde de Avcılar uğramasının yapılamadığı bildirildi. 

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