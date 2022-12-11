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Kocaeli'de iki gündür kayıptı! Duvarın dibinde...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kocaeli'de iki gündür kayıptı! Duvarın dibinde...

KOCAELİ’nin Çayırova ilçesinde 2 gündür kayıp olan yaşlı adamın cansız bedeni bir duvarın dibinde bulundu.

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Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bahçenin istinat duvarının dibinde bir şahsın hareketsiz olarak yattığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekiplerinin çalışmalarının ardından, şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Şahsın, yaklaşık 2 gün önce kaybolan ve ailesinin kendisinden haber alamadığı 76 yaşındaki Mustafa Pullu olduğu tespit edildi. Ekiplerin çalışmalarının ardından, yaşlı adamın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Pullu’nun ölüm sebebinin yapılacak olan otopsiden sonra netleşeceği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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