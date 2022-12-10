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Sağlık Bakanı Koca'dan ilaç sıkıntısına dair açıklama

Sağlık Bakanı Koca'dan ilaç sıkıntısına dair açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilaç tedariğindeki eksiklik ve sıkıntıların farkında olduklarını, çözümleri de hazırladıklarını belirtti.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca TBMM Genel Kurulunda Bakanlığının 2023 yılı bütçe sunumunu gerçekleştirdi.

Bakan Koca, Eczanelerde bazı ilaçların bulunmadığı iddialarına ilişkin, "Piyasada eksikliği hissedilen ilaçlar olduğunu inkâr etmek gibi bir düşüncem yok. Ancak gerek ilaç etken maddelerinin tedariki ile ilgili küresel arz sorunu, gerekse kur farkı kaynaklı fiyatlama problemi var." ifadelerini kullandı

"Sorunun farkındayız, çözümümüz var"

İlaç tedariğindeki iddia edilen eksiklere dair ise Bakan Koca şunları söyledi:

"Bir başka sorun da kur güncellemesinin dönemsel olarak yılda bir kez, Şubat ayında gerçekleşmesidir. Bu tarih yaklaştıkça stok sorunları baş göstermektedir. Sorunun farkındayız ve çözümümüz var. Müsterih olunuz."

85 bin sağlık personeli alımı

Alımını ilan ettiğimiz 85 Bin sağlık personelinin 42.500’ünün atamasını şimdi yapıyoruz. Diğer yarısını peşinden hemen alacağız. Bu personel içinde 32 bini polikliniklerimizde hizmet verecek olan tıbbi sekreterlerden oluşuyor. Bu sayede hekimlerimizin iş yükünü azaltıp verimliliğini artırmayı hedefliyoruz. Ayrıca hekim istihdamında zorlanılan yerler için ihdas edilen 27 bin sözleşmeli hekimle, yılbaşından itibaren sözleşmeler yapılacak.

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