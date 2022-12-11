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İmamı camide karısı başka bir kadınla bastı! Diyanet'ten o imamla ilgili karar

İmamı camide karısı başka bir kadınla bastı! Diyanet'ten o imamla ilgili karar

KARABÜK'ün Sipahiler Köyü İmamı Yusuf Ziya S. caminin içinde bulunan imam odasında başka bir kadınlayken karısı tarafından basıldı. Karabük Müftüsü'nün, "Dini nikahları var mı bakıyoruz" dediği imam Yusuf Ziya S. ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı kararını verdi....

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Karabük Sipahiler Köyü İmamı Yusuf Ziya S.'nin cami içinde bulunan odada başka bir kadınlayken eşi tarafından bulunan imamın görevine son verildi. İmam Yusuf Ziya S. ise Sözcü yazarı Saygı Öztürk'e yaptığı açıklamada “Eşimle boşanmak istediğim için bana itibar suikasti yaptılar. Bayan arkadaşımızla oturduğumuz yer cami değil, caminin deposu olarak kullandığımız yer. Hakkımda idari soruşturma yürütülüyor. Sözü edilen kadın da bir saat oturup gidecekti” demişti.

Müfettiş raporunu verdi, Diyanet işten attı

Sözcü’nün haberine göre, Karabük Valiliği'nden yapılan açıklamada, “Kamuoyu gündemini meşgul eden, İlimiz Merkez Sipahiler Köyü Sözleşmeli Camii imam hatibi Y.Z.S. ile ilgili iddialar üzerine Valiliğimizce (Müftülüğümüzce) ivedi olarak mahallinde soruşturma başlatılmış olup, konuyu incelemek üzere Murakıp görevlendirilmiştir. Konunun hassasiyetine binaen Diyanet İşleri Başkanlığımızdan Müfettiş talebinde bulunulmuş, Başkanlıktan gelen Müfettişler tarafından konu tahkik edilmiş ve adı geçen görevlinin 09/12/2022 tarihinde sözleşmesi feshedilerek görevine son verilmiştir” denildi.

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