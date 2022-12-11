Yeni çocuk gelin vakası! 13 yaşındaki kız 9 aylık hamile çıktı

TÜRKİYE İsmailağa cemaati bağlantılı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızını 6 yaşında evlendirdiği iddiasını konuşurken bir çocuk gelin haberi de Diyarbakır'dan geldi. Bismil'de hastaneye götürülen 13 yaşındaki kızın 9 aylık hamile olduğu ortaya çıktı...

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Türkiye Hiranur Vakfı Başkanı Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşında evlendirdiği ve evliliğinin ikinci gününde tecavüze uğrayan H.K.G olayını konuşurken, bir korkunç haber de Diyarbakır’ın Bismil ilçesinden geldi. Sözcü'nün haberine göre Bismil'de karın ağrısı şikâyetiyle 11 Kasım'da hastaneye giden 13 yaşındaki Suriyeli kızın 37 haftalık hamile olduğu ortaya çıktı.

Bir yıl önce evlendirilmiş

İfadesi alınan küçük kız bir yıl önce ailesi tarafından imam nikâhıyla evlendirildiğini, bu nedenle hamile kaldığını söyledi. Bu ifade üzerine küçük kızın babası Ahmad Harba ile annesi Emne El Daas gözaltına alındı. Kızlarını kendi rızasıyla kendileri gibi Suriyeli mülteci olan Mouhammad Temir ile evlendirdiklerini, Türkiye'ye evlilik yaşı sınırı olduğunu ve bunun suç olduğunu bilmediklerini belirttiler.

Türkiye'de yasak olduğunu bilmiyordum

İfade üzerine küçük kızla imam nikahı kıyarak evlenen 24 yaşındaki Mouhammad Temir de gözaltına alındı. Temir ifadesinde, Maram ile bir yıl önce ailesinin de onay vermesi üzerine imam nikâhıyla evlendiklerini belirterek, “Evlendiğimizde fiziksel görünümüne göre 16 yaşında biliyordum, gerçek yaşını bilmiyordum. Suriye'de evlilik yaşı olmadığı için bunun Türkiye'de yasak olduğunu da bilmiyordum. Sorun olacağını bilseydim böyle bir evlilik yapmazdım” dedi.

'Rızamla evlendim' dedi...

Mağdur Maram Harba da ifadesinde, geçen yıl Kurban Bayramı’ndan sonra Türkiye'ye geldiğini ve Mouhammad ile burada tanışıp evlenmeye karar verdiklerini belirterek, “İlk cinsel birlikteliği de imam nikâhından sonra yaşadım ve şu anda 9 aylık hamileyim. Bizim ülkemizde evlilik yaşı olmadığı için Türkiye'de yasak olduğunu bilmiyordum, rızamla evlendiğim için kimseden şikâyetçi değilim” dedi.

30'ar yıl hapis istemiyle dava

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Cinsel Suçlar Soruşturma Bürosu, yasa gereği 15 yaşından küçük çocuğun rızasının olamayacağı için çocuğun annesi, babası ve evlendirildiği kişi hakkında, “Çocuğun nitelikli cinsel istismarı” suçundan 30'ar yıl hapis istemiyle dava açtı.

15 yaşından küçük çocukla censel...

İddianamede, mağdur çocuk ile evlendiği kişi arasında cinsel birlikteliğin çocuğun 15 yaşından küçük yaşta olduğu, bu duruma anne ve babasının da rıza göstererek bu suça yardım ettikleri ifade edildi. Üç sanığın da fikir ve eylem birliği içinde çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçunu işledikleri kaydedildi. Sanıklar Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak.