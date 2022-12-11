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300 bin liranın üzerinde tazminat! Bütün piyasalar EYT’yi bekliyor

300 bin liranın üzerinde tazminat! Bütün piyasalar EYT’yi bekliyor

2 milyon EYT’linin emekli olacağına ilişkin beklenti tüm piyasalara işaret fişeği oldu. Her sektörde EYT tazminatını değerlendirecek seçenekler bulunuyor.

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Hükümet, emeklilikte yaşa takılanların (EYT) emekli olmasının önünü açacak düzenleme üzerinde çalışırken piyasalarda da EYT tazminatlarına ilişkin hazırlıklar başladı.

Milliyet'ten Ebru Sungur'un haberine göre aracı kurumlardan gayrimenkul firmalarına, bankalardan oto galerilerine ve başta teknoloji olmak üzere perakendenin tüm alanlarında EYT’lilerin tazminatlarını kullanmalarına ilişkin alternatifler üretiliyor. Yaklaşık 2 milyon kişinin emekli olacağına ilişkin açıklamalar, bu kişilerin toplam tazminat tutarının 500 milyar lirayı bulacağına ilişkin hesaplamalar, piyasa aktörlerinin bu paranın kullanımına ilişkin seçenek üretmesinin en büyük motivasyonunu oluşturuyor.

300 bin liranın üzerinde tazminat

2022 yılı için belirlenen kıdem tazminatı tavanı 15 bin 371 lira düzeyinde bulunuyor. EYT’li bir çalışan, son çalıştığı işyerinde 20 yıllık hizmetinin ardından emekli olursa ve brüt ücreti kıdeminin tavandan hesaplanmasına imkan verirse 300 bin liranın üzerinde kıdem tazminatı alabilecek. Bu da motorlu taşıt gibi büyük bir alışverişte ya da bir gayrimenkulün peşinatı olarak kullanılabilecek bir tutar anlamına geliyor.

Bununla birlikte iş değiştirme sıklığı, ücret skalası gibi parametreler göze alındığında EYT’lilerin emekli olmaları halinde alabilecekleri ortalama kıdem tazminatının 150 - 200 bin lira aralığında değişeceği tahmin ediliyor. Bu tutar bile hemen hemen tüm piyasa aktörlerini harekete geçirmeye yeterli gelmiş görünüyor.

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