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Meteoroloji'den "turuncu" ve "sarı" uyarı! Listede İstanbul da var bugün başlıyor günlerce sürecek

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Meteoroloji'den "turuncu" ve "sarı" uyarı! Listede İstanbul da var bugün başlıyor günlerce sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemin etkisine gireceğini bildirdi. Bugün birçok kentte sağanak yağış bekleniyor. Yetkililer yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji'den "turuncu" ve "sarı" uyarı! Listede İstanbul da var bugün başlıyor günlerce sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü birçok kente turuncu ve sarı kodlu uyarıda bulundu.  Yağışların, bugün Marmara'nın batısında (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ'ın Hayrabolu ve Malkara ilçelerinde) yerel olarak kuvvetli sağanak şeklinde etkili olmasının beklendiği kaydedildi. Öte yandan fırtınanın etkili olması bekleniyor. 

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Meteoroloji'den "turuncu" ve "sarı" uyarı! Listede İstanbul da var bugün başlıyor günlerce sürecek

Turuncu kodla uyarılan iller:

Edirne, Tekirdağ, İstanbul, Çanakkale,Balıkesir, Bursa, İzmir, Muğla

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Meteoroloji'den "turuncu" ve "sarı" uyarı! Listede İstanbul da var bugün başlıyor günlerce sürecek

Sarı  kodla uyarılan iller:

Kocaeli, Yalova, Sakarya, Düzce, Bartın, Kastamonu, Karabük, Bolu, Bilecik,Kütahya, Manisa,Uşak, Denizli,Burdur,Isparta,Antalya

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Meteoroloji'den "turuncu" ve "sarı" uyarı! Listede İstanbul da var bugün başlıyor günlerce sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son açıklamada, Samsun, Ordu ve Sinop çevreleri için fırtına uyarısında bulunuldu.

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