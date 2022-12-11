Meteoroloji'den "turuncu" ve "sarı" uyarı! Listede İstanbul da var bugün başlıyor günlerce sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü birçok kente turuncu ve sarı kodlu uyarıda bulundu. Yağışların, bugün Marmara'nın batısında (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ'ın Hayrabolu ve Malkara ilçelerinde) yerel olarak kuvvetli sağanak şeklinde etkili olmasının beklendiği kaydedildi. Öte yandan fırtınanın etkili olması bekleniyor.