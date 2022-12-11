Meteoroloji'den "turuncu" ve "sarı" uyarı! Listede İstanbul da var bugün başlıyor günlerce sürecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemin etkisine gireceğini bildirdi. Bugün birçok kentte sağanak yağış bekleniyor. Yetkililer yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü birçok kente turuncu ve sarı kodlu uyarıda bulundu. Yağışların, bugün Marmara'nın batısında (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ'ın Hayrabolu ve Malkara ilçelerinde) yerel olarak kuvvetli sağanak şeklinde etkili olmasının beklendiği kaydedildi. Öte yandan fırtınanın etkili olması bekleniyor.
Turuncu kodla uyarılan iller:
Edirne, Tekirdağ, İstanbul, Çanakkale,Balıkesir, Bursa, İzmir, Muğla
Sarı kodla uyarılan iller:
Kocaeli, Yalova, Sakarya, Düzce, Bartın, Kastamonu, Karabük, Bolu, Bilecik,Kütahya, Manisa,Uşak, Denizli,Burdur,Isparta,Antalya
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son açıklamada, Samsun, Ordu ve Sinop çevreleri için fırtına uyarısında bulunuldu.