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Asgari ücret 10 bin lira olur mu? 2023 asgari ücret için Ak Parti kulislerinde konuşulan rakam

Asgari ücret 10 bin lira olur mu? 2023 asgari ücret için Ak Parti kulislerinde konuşulan rakam

Milyonlarca kişi yeni asgari ücreti beklerken çeşitli rakamlar konuşulmaya başlandı. Muhalefet tarafından yeni asgari ücretin 10 bin liranın üzerinde olmasına yönelik değerlendirmeler yapılırken, AK Parti kulislerinde bu rakam gerçekçi bulunmuyor.

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2023 yılına ilişkin asgari ücret tespitine tarafların çalışmaları sürerken, AK Parti kulislerinde asgari ücrete yüzde 50 zam yapılması beklentisi var. AK Parti yöneticilerinin ve milletvekillerinin neredeyse tamamı yeni asgari ücretin 8 bin liranın üzerinde olmasını bekliyor.  

8 bin-8 bin 300 aralığı

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre AK Parti kulislerinde yapılan değerlendirmelerde asgari ücret konusunda 8 bin, 8 bin 100, 8 bin 150, 8 bin 250 ve 8 bin 300 lira rakamları telaffuz ediliyor. AK Parti milletvekilleri, enflasyon oranında yapılacak bir zammın yeterli olmayacağını, bu nedenle refah payı verilmesi ile birlikte de asgari ücretin 8 bin liranın üzerine çıkmasını yüksek ihtimal olarak görüyor.

AK Parti yöneticileri de asgari ücretin çalışanları memnun edecek bir oranda artırılacağını belirtiyor.

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