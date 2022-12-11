MEB'den İstanbul'daki okul müdürünün sosyal medya paylaşımına soruşturma

Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul'da bir okul müdürünün cinsel istismar olayıyla ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımları hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bir kız çocuğunun evlendirilerek cinsel istismara maruz bırakıldığı haberleri üzerine İstanbul'da bir okul müdürünün sosyal medyadaki paylaşımları hakkında inceleme ve soruşturma başlattı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kamuoyunda infiale neden olan bir kız çocuğunun evlendirilerek cinsel istismara maruz bırakıldığı haberleri üzerine İstanbul'da bir okul müdürünün sosyal medyadaki paylaşımları hakkında Bakanlığımızca inceleme/soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.