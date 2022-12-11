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Muharrem İnce'nin altılı masa sözleri olay: Çeyrek altını günü gibi...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Muharrem İnce'nin altılı masa sözleri olay: Çeyrek altını günü gibi...

 Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, altılı masayı eleştirdi. İnce "Anlaşamıyorlar, geyik muhabbeti yapıyorlar. Küçük altın günü, çeyrek altın günü gibi toplanıp toplanıp dağılıyorlar" dedi.

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Altılı masanın toplantıları sürerken Muharrem İnce'den dikkat çeken açıklamalar geldi. Partisinin Kahta ilçe başkanlık binasının açılışını yapan İnce, altılı masanın umut vermediğini ifade ederek, "Anlaşamıyorlar, geyik muhabbeti yapıyorlar. Küçük altın günü, çeyrek altın günü gibi toplanıp toplanıp dağılıyorlar. Zeytinyağlı yiyorlar, dolma yiyorlar, oradan iyi besleniyorlar. Ama ortada bir çözüm yok.

Memleket Partisi’nin sloganı şu, ‘Ne sağdan ne soldan Atatürk'ün yolundan. Ne Cumhur ne Millet, tek yol Memleket.’ Eğer bir pazar günü sabahın 10.00'unda Adıyaman'ın Kahta ilçesinin ilçe başkanlığını açıyorsak bu çocuk okuyacak demektir. Birinci parti olacak Memleket Partisi, bunu da herkes görecek” diye konuştu.” diye konuştu.

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