Ses vermeyen bebeğini kontrol edince fark etti! Çok acı...

MALATYA’da bir yaşındaki engelli bebek, annesi tarafından beşiğinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Sabah saatlerinde yaşanan olayda, bir süredir ses vermeyen Mira'nın beşiğini kontrol eden annesi, bebeğin hareket etmediğini fark etti.

Bunun üzerine Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi çocuk servisine kaldırılan Mira A.’nın hayatını kaybettiği belirlendi.



Mira A.’nın cenazesi hastanedeki işlemlerinin ardından adli tıp kurumuna kaldırılırken, polis ekipleri ailenin ikametinde inceleme yaptı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.