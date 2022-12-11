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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! EYT ve 2023 asgari ücret gündemde

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! EYT ve 2023 asgari ücret gündemde

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak. Kabine toplantısında, EYT düzenlemesinin masada olması bekleniyor. Asgari ücret zam pazarlığında gelinen durum da toplantıda ele alınacak.

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.

Beştepe'deki toplantıda emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin son durumun masaya yatırılması bekleniyor.

Bakan Bilgin son durum hakkında bilgi verecek

NTV'de yer alan habere göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in devam eden asgari ücret görüşmelerinde son durum hakkında kabineye bilgi vermesi de beklentiler arasında.

Ekonomideki son gelişmeler, yurt içi ve yurt dışında süren terörle mücadele operasyonları da kabinenin önemli başlıkları arasında olacak.

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