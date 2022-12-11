Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank Meclis'e Togg ile geldi: Bütün izinlerimizi aldık...
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Meclis Genel Kurulundaki bütçe sunumuna Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili olan TOGG ile geldi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM'deki bütçe sunumuna yerli otomobil Togg ile geldi. Varank, Meclis önünde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
-Togg'dan rica ettik, bütün izinlerimizi aldık. Geçici plakası dahil. Bugün Meclis'imize Türkiyemizin gurur projesiyle geldik. Bütçe görüşmelerimiz var.
-Plan bütçe komisyonunda bana laf attılar, "madem Togg var neden onunla gelmedin" diye. Ben de muhalefeti dinliyorum onların tavsiyesine uygun bir şekilde Togg'u buraya getirdik.
-Bu araç seri üretim bandından çıkan bir test aracı.