Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı! Hayal Sirer neden öldü?

Yeşilçam’ın usta oyuncularından Hayal Sirer, 77 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncu bir süredir kalp yetmezliği ile mücadele ediyordu.

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Yeşilçam’ın emektar oyuncularından 77 yaşındaki Hayal Sirer hayatını kaybetti. Bir süredir kalp yetmezliği ile mücadele eden Sirer, gece yarısı Atatürk Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.

Hayal Sirer kimdir?

Yaklaşık 50 yıldır Antalya’da yaşayan Sirer’in bir film çekimi için geldiği kenti çok sevdiği ve ev aldıktan sonra burada yaşamaya karar verdiği öğrenildi.

Sirer; Kadırgalı Ali (1971), İkisi de Zımba (1971), Çirkin ve Cesur (1971), Kralların Kaderi (1970), Herkesin Sevgilisi (1970), Kalbimin Efendisi (1970), Kan Kusturacağım (1970), Ölünceye Kadar (1970), Tehlikeli Oyun (1970), Kan Yağmuru (1970), Kralların Öfkesi (1970), Çeko (1970), Garibin Mezarını Taştan Oyun (1970), Boş Beşik (1969), Söyleyin Anama Ağlamasın (1969), Gelin Ayşem (1969) gibi birçok yapımda rol aldı.