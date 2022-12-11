BIST 5.005
DOLAR 18,64
EURO 19,64
ALTIN 1.075,92
HABER /  MAGAZİN  /  KÜLTÜR VE SANAT

Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı! Hayal Sirer neden öldü?

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı! Hayal Sirer neden öldü?

Yeşilçam’ın usta oyuncularından Hayal Sirer, 77 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncu bir süredir kalp yetmezliği ile mücadele ediyordu.

Abone ol

Yeşilçam’ın emektar oyuncularından 77 yaşındaki Hayal Sirer hayatını kaybetti. Bir süredir kalp yetmezliği ile mücadele eden Sirer, gece yarısı Atatürk Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.

Hayal Sirer kimdir?

Yaklaşık 50 yıldır Antalya’da yaşayan Sirer’in bir film çekimi için geldiği kenti çok sevdiği ve ev aldıktan sonra burada yaşamaya karar verdiği öğrenildi.

Sirer; Kadırgalı Ali (1971), İkisi de Zımba (1971), Çirkin ve Cesur (1971), Kralların Kaderi (1970), Herkesin Sevgilisi (1970), Kalbimin Efendisi (1970), Kan Kusturacağım (1970), Ölünceye Kadar (1970), Tehlikeli Oyun (1970), Kan Yağmuru (1970), Kralların Öfkesi (1970), Çeko (1970), Garibin Mezarını Taştan Oyun (1970), Boş Beşik (1969), Söyleyin Anama Ağlamasın (1969), Gelin Ayşem (1969) gibi birçok yapımda rol aldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Tunus'ta şampiyon oldu
Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Tunus'ta şampiyon oldu
Ses vermeyen bebeğini kontrol edince fark etti! Çok acı...
Ses vermeyen bebeğini kontrol edince fark etti! Çok acı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! EYT ve 2023 asgari ücret gündemde
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! EYT ve 2023 asgari ücret gündemde
İki çocuk annesi Server hemşireden acı haber!
İki çocuk annesi Server hemşireden acı haber!
Avrupa Birliği, baskıya başladı! Türkiye Rusya'ya yaptırımları uygulamak zorunda
Avrupa Birliği, baskıya başladı! Türkiye Rusya'ya yaptırımları uygulamak zorunda
Muharrem İnce'nin altılı masa sözleri olay: Çeyrek altını günü gibi...
Muharrem İnce'nin altılı masa sözleri olay: Çeyrek altını günü gibi...
Muğla'da vahşet! Hepsi ölü bulundu ev sahibi gözaltında
Muğla'da vahşet! Hepsi ölü bulundu ev sahibi gözaltında
İş vaadiyle kadınlarla cinsel ilişkiye giren Ağrı İşkur Müdür göreve iade edildi! Karısından skandal savunma...
İş vaadiyle kadınlarla cinsel ilişkiye giren Ağrı İşkur Müdür göreve iade edildi! Karısından skandal savunma...
THY duyurdu: O ülkede Kovid kısıtlamaları kalktı
THY duyurdu: O ülkede Kovid kısıtlamaları kalktı
Asgari ücrette ilk rakamlar açıklanacak! Kritik toplantı 14 Aralık'ta
Asgari ücrette ilk rakamlar açıklanacak! Kritik toplantı 14 Aralık'ta
Eskişehir'de bir sürücü adarıcının camına öyle bir yazı astı kı gören bir daha baktı
Eskişehir'de bir sürücü adarıcının camına öyle bir yazı astı kı gören bir daha baktı