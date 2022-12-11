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Erdoğan'dan Yunanistan'a net mesaj! "Türkiye'nin eli armut toplamıyor rahat durmazsa vururuz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun Gençlik Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulundu. Yunanistan'a adalar üzerinden eleştiride bulunan Erdoğan, "Füzelerimizi yapmaya başladık, bu üretim Yunan’ı ürkütüyor. TAYFUN diyorsun, Yunan ürküyor ‘Atina’yı vurur’ diyor. E vuracak tabi, sen rahat durmazsan sen Amerika’dan adalara bir şeyler almaya çalışırsan Türkiye gibi bir ülke herhalde armut toplamayacak bir şeyler yapması lazım” ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da Ömer Halisdemir Spor Salonu'nda düzenlenen Gençlik Buluşmaları programına katıldı.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, Tayfun füzesiyle Yunanistan'a mesajı verdi.

"Tayfun Atina'yı vurur diyorlar, rahat durmazsa vururuz tabi"
Bulgaristan Cumhurbaşkanı’nın önceki günkü Türkiye ziyaretinde kendisine BAYKAR’ı ziyaret ettiğini ve ardından yaptıkları görüşmede kendisine nasıl bulduğunu sorduğunu kaydetti. Erdoğan, “Toplantıda kendisine nasıl bulduğunu sordum. ‘Şu anda Türkiye savunma sanayinde İHA’larla, SİHA’larla, Akıncı’larla adeta bir devrim yapıyor. Acaba beraber çalışamaz mıyız?’ dedi. Ben de ‘şu anda bu özel sektör, bizim değil, ama bunları kendileriyle görüşmek suretiyle böyle bir adım atmaya yanaşırlar mı onu özel sektör kendisi karar verir. Ama Türkiye olarak bizler de sizlerle birlikte her zaman adım atmaya varız’ dedim. Geçmişte biz çok daha farklı bir konumdaydık ama şimdi hamdolsun göreve geldiğimde bizim savunma sanayinde yüzde 20 yerliydi. Ama şimdi yüzde 80 yerli, bu konuma geldik. Artık biz bize yetiyoruz, F-16’nız var ama mühimmatınız olmasaydı ne yapardınız? Ama şimdi F-16’nın mühimmatını biz yapıyoruz. Özellikle SİHA’larda yapıyoruz. Şimdi artık füzelerimizi yapmaya başladık, bu üretim Yunan’ı ürkütüyor. TAYFUN diyorsun, Yunan ürküyor ‘Atina’yı vurur’ diyor. E vuracak tabi, sen rahat durmazsan sen Amerika’dan adalara bir şeyler almaya çalışırsan Türkiye gibi bir ülke herhalde armut toplamayacak bir şeyler yapması lazım” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Kızılelma ile ilgili olarak, "Çok fazla sürmeyecek Selçuk Bey'in ifadesine göre 1 ay içerisinde uçurma durumu olabilir. Çok da muhteşem bir eser olacak" ifadelerini kullandı.

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