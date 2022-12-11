Bakan Varank'tan yolsuzluk iddialarına çok sert tepki: İspat etmeyen namerttir!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, muhalefetin yolsuzluk iddialarına, "Bunu ispat etmeyen, suç duyurusunda bulunmayan namerttir" diye sert yanıt verdi.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Benimle ilgili en ufak bir yolsuzluk bulamayanlar, en ufak bir yanlışlık bulamayanlar akrabalarım üzerinden bana iftira atmaya çalışıyorlar." dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının 2023 yılı bütçeleri üzerinde CHP milletvekilleri söz aldı.

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, AK Parti iktidarında eğitimin kalitesinin düştüğünü ileri sürdü.

Türkiye'nin ucuz emek ve iş gücü deposuna çevrildiğini savunan Arı, "Ülkemiz bilimden uzak ekonomik anlayışla ve tercihlerle mi yönetilmeye devam edilecek yoksa hak temelli bir kalkınmayla ve üretime değer veren yeni bir anlayışla çağı yakalayan, gelişen dünyada 'biz de varız' diyen yeni bir kalkınma anlayışını mı tercih edecek?" diye sordu.

CHP olarak tercihlerinin Türkiye'yi, cumhuriyetin ikinci yüzyılında yeniden kalkındırmak olduğunu anlatan Arı, "Millet ittifakı olarak toplumun tüm kesimleriyle birlikte halkımızı biz zenginleştireceğiz. Bugün yaşanan bu ağır yıkımı biz ortadan kaldıracağız. Bugün 3,5 milyon insanımız işsiz, iş arıyor ve bulamıyor. Bu gençlerimiz iş bulmada umudunu kaybettiği için artık iş aramaktan vazgeçmiş durumda. Yetişmiş gençlerimiz doktor, mühendis, teknik eleman olmuş, gençlerimiz yurt dışında gelecek arama peşindeler. Bu konuda samimi bir çalışma yapılmalı, bunun önüne geçilmelidir." diye konuştu.

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, cumhuriyeti kuran Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Bağımsızlık için siyasal zafer yetmez, ekonomik zafer de gerekir." dediğini ve bu amaçla 4 yılda 30 fabrika açtığını söyledi.

Atatürk'ün bilimi, aklı, eğitimi ve bağımsızlığı hep ön planda tuttuğunu anımsatan Tarhan, "Dünyada medeniyet için, hayat için, başarı için 'En hakiki mürşit ilimdir.' diyen ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anlayamayanlardan daha ne beklenir." ifadesini kullandı.

CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek de 20 yıldır Türkiye'yi yönetenler tarafından bilim, teknoloji ve yatırım alanlarına yeterli desteğin verilmediğini ileri sürdü.

"Adalet ve Kalkınma Partisi hani uzaya gidecekti?" sorusunu yönelten Zeybek, "Buradan uzay istasyonunu mutlaka Millet ittifakının olduğu dönemde kuracağımızı, nasip olursa merkezinin de Samsun olacağını söylüyorum." diye konuştu.

"Bilin ki bu son bütçeniz"

CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık, mazot, gübre ve yem fiyatlarının 34 kat arttığını, seçim bölgesi Şanlıurfa'da tarımın hükümet eliyle bitirildiğini iddia etti.

Yurt genelinde pamuğun yüzde 45'inin, fıstığın yüzde 42'sinin Şanlıurfa'da yetiştirildiğini, hükümetin, Yunanistan'ın, ABD'nin çiftçisini Şanlıurfalı çiftçiye tercih ettiğini savunan Aydınlık, "İşte sizin Şanlıurfa vizyonunuz. Benim Urfa sokaklarında gördüğüm siftah etmeyen esnaf, ürünü para etmeyen çiftçi, geçinemeyen emekli oldu. Sokakta gördüğüm zirve yapan enflasyon, bunun yarattığı hayat pahalılığı, işsizlik oldu. Bilin ki bu son bütçeniz. Yapılacak ilk seçimlerde iktidardan gideceksiniz." dedi.

CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, hükümetin iktidara geldiğinde yolsuzlukla, yasaklarla ve yoksullukla mücadele edeceği sözünü verdiğini ancak bu işin peşini çok erken bıraktığını ileri sürdü.

Hükümetin, verdiği sözün altında ezildiğini iddia eden Ünver, "Şimdi bunun ezikliği ile kaba kuvvete başvuruyorsunuz, oraya buraya saldırıyorsunuz. Herkese çamur atıyorsunuz, çamur atmaya çalıştıkça da daha fazla çamura bulanıyorsunuz." şeklinde konuştu.

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, CHP olarak bugüne kadar milletin hayrına olacak sayısız kanun teklifi verdiklerini, bu tekliflerin hepsinin reddedildiğini kaydetti.

Özellikle seçim bölgesine yönelik sorunların çözümü için fındık üreticisinin, çay üreticisinin talepleri doğrultusunda verilen önerge ve kanun tekliflerinin, içeriğine bakılmadan iktidar partisi tarafından reddedildiğini ifade eden Kaya, şöyle konuştu:

"Elektriğe, doğalgaza, kömüre yapılan ve milletin belini büken zamlar araştırılsın ve bu fahiş fiyat araştırılsın istedik, reddettiniz. Üniversite öğrencilerimizin yurt ve barınma sorunlarının araştırılması ve bu sorunun çözülmesini istedik, reddettiniz. Ev ve iş yeri kiraları bir anda 45 kat arttı, bunun sebepleri araştırılsın ve bu sorun çözülsün istedik, reddettiniz. Görüldüğü gibi hemen her teklifimizi reddettiniz ve aslında her reddinizle milletimizi mağdur ettiniz. Böyle siyaset olur mu? Allah size vicdan, merhamet versin."

"Suç duyurusunda bulunmayan alçaktır, namerttir"

TBMM Başkanvekili Haydar Akar, CHP milletvekillerinin konuşmalarının ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e söz verdi.

Varank, CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın, akrabalarıyla ilgili ithamlarda bulunduğunu belirterek, "Benimle ilgili herhangi bir kanunsuzluk, usulsüzlük, yolsuzluk, peşkeş, herhangi bir kayırma varsa ya da benim bu konularda herhangi bir dahilim varsa bunu ispat etmeyen, bununla ilgili suç duyurusunda bulunmayan alçaktır, namerttir." dedi. Varank, bu cevabı daha önce de verdiğini hatırlattı.

"Biz komün hayatı yaşamıyoruz, siz yaşıyor olabilirsiniz." ifadesini kullanan Varank, şunları kaydetti:

"Ben Mustafa Varank olarak 17 yıldır fiilen siyasetin içerisindeyim. Benimle ilgili en ufak bir yolsuzluk bulamayanlar, en ufak bir yanlışlık bulamayanlar akrabalarım üzerinden bana iftira atmaya çalışıyorlar. Tekrar söylüyorum, ortada bir yolsuzluk, kanunsuzluk, usulsüzlük varsa ispat etmeyen alçaktır, namerttir. Ben bugüne kadar hiç haram yemedim, aileme de hiç haram yedirmedim. Biz haram işinden anlamayız ama belli ki siz haramın da uzmanısınız."

Bakan Varank, öğrencilik döneminde dersine girdiği Prof. Dr. Ayşe Ayata'nın sınıfın ortasında kendisini kaldırıp "Biz sizin gibilere toplum dışı diyoruz." sözlerini sarf ettiğini belirterek, "Siz bunu niye kabullenemiyorsunuz biliyor musunuz; çünkü bu kadar saçma bir zihniyete sahip olabileceğinize siz bile inanamıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

"Kademenin ilerlemesi cezası verilmiştir"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de Bursa'da Alevilere yönelik sözleri ile gündeme gelen öğretmen hakkında Milli Eğitim Bakanlığının hiçbir işlem yapmadığı yönünde iddiaların ortaya atıldığını ancak bunun doğru olmadığını söyledi. Olay vuku bulduğu andan itibaren soruşturma açtığını kaydeden Özer, "Söz konusu öğretmene en üst ceza olan kademenin ilerlemesi cezası verilmiştir. Ayrıca öğretmen hakkında başsavcılık tarafından başlatılan işlem devam etmektedir." diye konuştu.

Bakan Özer, Konya'daki istismar iddialarına ilişkin de okul müdürü ve yöneticilerle ilgili olarak bakanlık olarak soruşturma açtıklarını, adı geçen şahısın da tutuklandığı kaydetti.